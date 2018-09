Lise Payette a été tour à tour journaliste, écrivaine et politicienne. Elle a été aussi une figure marquante du féminisme au Québec et animatrice sur les ondes de Radio-Canada.

C’est un vrai choc parce que Lise Payette fait partie de ma vie depuis très longtemps. Françoise Sigur-Cloutier

C’est la télévision de Radio-Canada qui fera d’elle une célébrité, lorsqu’elle prendra la barre de l’émission Appelez-moi Lise, dans les années 1970. La Fransaskoise Françoise Sigur-Cloutier se souvient qu’elle ne ratait pas cette émission alors qu’elle habitait à Calgary. « Cette femme-là m’a complètement séduite par ses talents de communicatrice, ses talents de féministe », dit-elle.

La membre du conseil d’administration de la fédération provinciale des Fransaskoises Maria Lepage se souvient de Lise Payette comme d’une « animatrice sans pareil ». « C’était une de nos personnes qu’on écoutait, qu’on respectait », se rappelle-t-elle, même si elle n’était pas toujours d'accord avec la féministe québécoise.

L’animatrice a marqué une génération de femmes par son engagement féministe. « Elle nous a fait penser à comment voir les choses comme femme », estime Maria Lepage.

Lise Payette confiera sa déception face à son passage en politique dans un livre intitulé, Le Pouvoir? Connais pas! Françoise Sigur-Cloutier raconte qu’elle a dévoré ce livre lors de sa parution. Lise Payette se lancera ensuite dans une carrière d’auteure de téléromans.

Même si je ne l’ai pas vraiment rencontrée, il me semble que je l’ai rencontrée. Parce qu’elle est tellement venue me chercher avec ses personnages de téléromans, avec son fameux Appelez-moi Lise, avec son livre. Françoise Sigur-Cloutier

Comme francophone en milieu minoritaire, Maria Lepage se rappelle aussi son combat pour promouvoir l’immigration francophone au Canada. Face à l’immigration majoritairement anglophone, elle précise que les francophones hors Québec l’ont « vécu davantage, mais que les Québécois et Québécoises ne sont pas immunisés contre ça non plus ».