Un texte de Ximena Sampson

Ce sont pas moins de 38 nouvelles stations de métro que prévoit le projet Grand Montréal Express, présenté par la co-porte-parole du parti, Manon Massé, et deux de ses candidats dans la métropole, Vincent Marissal (Rosemoont) et Ruba Ghazal (Mercier).

« Il est grand temps de sortir nos quartiers de leur isolement », a soutenu Mme Massé, soulignant que son projet va « changer le visage de la grande région de Montréal ».

En plus de concrétiser le projet de ligne rose de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et de garantir le prolongement de la ligne bleue, QS souhaite prolonger également les lignes verte, orange et jaune.

En ce qui concerne Longueuil, en plus de deux nouvelles stations pour la ligne jaune, QS envisage de construire une ligne de tramway sur le boulevard Taschereau, entre le métro et le futur REM.

Pour Laval, c’est un service rapide par bus (SRB) qui reliera l’est à l’ouest de l’île, ainsi qu’au REM et à la ligne orange du métro.

La particularité du projet, c’est qu’il est structurant pas seulement pour Montréal, mais aussi pour sa grande région.



Manon Massé

En tout, 10 milliards de dollars seraient investis dès un premier mandat, pour un total de 25 milliards d’ici 2030.

Le parti prévoit de laisser une grande latitude à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). » Ce sont eux qui auront la responsabilité de la planification », a précisé Mme Massé.