Selon un communiqué de presse du Festival international du film de Toronto (TIFF), Drake ne sera pas présent en raison d'un « conflit d'horaire ».

Le rappeur torontois est crédité en tant que producteur exécutif de Monsters and Men. Reinaldo Marcus Green a scénarisé et réalisé Monsters and Men, au sujet des conséquences vécues par une communauté lorsqu'un homme noir est abattu par la police à Brooklyn.

Le film met en vedette Anthony Ramos, qui a joué dans Hamilton à Broadway, John David Washington, connu pour son rôle dans Blackkklansman, et Kelvin Harrison Jr., qui a joué dans Birth of a Nation et Mudbound.

Monsters and Men est un projet très cher à Drake , indique le communiqué publié jeudi. Il souhaite le plus grand succès au film et est convaincu de sa capacité à inspirer le dialogue.

Monsters and Men a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Sundance plus tôt cette année.

Drake a collaboré avec les artisans du film dans le cadre d'un partenariat qui utilise son immense popularité pour attirer l'attention sur l'histoire racontée dans le long métrage.

L'interprète de In My Feelings a déjà parlé de son désir de s'investir dans la production de films et de séries télévisées.

Il a été l'un des producteurs du film The Carter Effect, un documentaire sur la carrière du joueur de la NBA Vince Carter présenté au TIFF de l'année dernière.

Il est également membre de l'équipe de production de la série Euphoria avec Zendaya, bientôt présentée sur HBO.