Le point de service, qui avait dû mettre la clé sous la porte l'été dernier faute de fonds, dessert les quartiers Mutchmore et Daniel-Johnson.

L'organisme a profité de cette réouverture pour lancer un nouveau projet d'aide alimentaire qui se nomme maintenant "Pop ta Soupe".

Ce projet d'aide alimentaire comporte plusieurs volets dont des repas offerts sur l'heure du midi, des cuisines collectives, des séances d’informations anti-gaspillage alimentaire et une banque alimentaire.

Il est piloté par plusieurs partenaires communautaires, dont Centraide Outaouais, la Soupe populaire de Hull, l’Escouade anti-gaspillage alimentaire de la Table de concertation sur la faim, le développement social de l’Outaouais, le Rassemblement des Cuisines collectives de Gatineau,la Manne de l’Île et la Société Saint-Vincent-de-Paul.

Le directeur général, Michel Kasongo, espère que les gouvernements vont financer cette nouvelle initiative.

Dans le passé, la Soupe populaire gérait seule le Centre Frédéric-Ozanam, donc le fardeau était tout sur elle, mais avec la nouvelle formule Pop ta Soupe, le fardeau ne sera plus seulement sur le dos de la Soupe, mais sur le dos de plusieurs organismes et nous croyons fermement que grâce à cette union-là, nous allons être en mesure d’avancer et d’offrir des services de qualités aux personnes vulnérables , précise M. Kasongo.

Notre objectif a toujours été de desservir à nouveau le bassin de population des quartiers Daniel-Johnson et Mutchmore, qui sont identifiés comme faisant partie des secteurs les plus problématiques pour la sécurité alimentaire dans la Ville de Gatineau. Michel Kasongo, directeur général

Les bureaux de Pop ta Soupe se trouve au 751, boulevard Saint-Joseph.