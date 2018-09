Il s’agit de l’élément central de la stratégie de son parti en matière de développement économique et d’innovation.

Le NPD veut ainsi aider les petites et moyennes entreprises à accéder au capital qui les aidera à prendre leur envol, du capital souvent inaccessible chez les bailleurs de fonds traditionnels.

Le NPD promet aussi la création d’emplois de « cols verts », c’est-à-dire des emplois créés grâce à des « investissements publics importants » dans les énergies renouvelables et la modernisation énergétique des maisons.

Il s’engage aussi à investir dans la recherche et le développement, la formation et les infrastructures pour rendre l’économie néo-brunswickoise plus productive et innovante.

Pour financer ces engagements, les néo-démocrates élimineraient les programmes d’Opportunités NB et de développement régional, au sein du gouvernement, ce qui dégagerait 130 millions de dollars.