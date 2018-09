Le courant très puissant à cet endroit-là a emporté avec lui un ponceau, vers l'heure du souper.

Grâce aux efforts de Transports Québec, la circulation était possible dès minuit.

La pluie diluvienne a fait augmenter le courant sous un ponceau du chemin du Lac Mourier. Photo : Facebook/Katy Lafontaine

Le porte-parole de Transports Québec, Luc Adam, était à Des matins en or jeudi matin.

On a immédiatement trouvé un entrepreneur pour faire le travail. Malgré qu'il y ait eu un fort courant à cet endroit-là, quand l'entrepreneur s'est présenté sur place, il a mis de l'empierrement et on a pu rouvrir la route , a-t-il assuré.

Ces travaux permettent la circulation de façon temporaire, mais d'autres travaux devront être réalisés sous peu pour reconstruire la route de façon durable.