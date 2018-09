Dans un communiqué publié jeudi, ils demandent au ministre sortant des Transports, André Fortin, d’empêcher toute fermeture du boulevard jusqu’à ce qu’une « solution alternative valable » soit trouvée.

« Depuis le début de la planification du chantier Turcot en 2009, l'arrondissement de LaSalle s'est montré très coopératif malgré les nombreuses contraintes que cela impliquait pour la circulation locale. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase », déclare Manon Barbe, mairesse de l’arrondissement enclavé par le canal de Lachine, l'autoroute 20, le parc Angrignon et le fleuve Saint-Laurent.

La fermeture du boulevard Angrignon s'ajoutera à celle de l'accès du boulevard De La Vérendrye à l'autoroute 15 à compter de décembre prochain et pour 10 mois, souligne le communiqué.

Les membres du conseil d’arrondissement estiment que le projet Turcot « compromet tant la libre circulation des biens et personnes à LaSalle que la prospérité économique des commerces et industries du secteur » et craignent qu'il « porte préjudice aux déplacements des véhicules d'urgence en raison des embouteillages anticipés ».

Le boulevard Angrignon est la principale porte d'entrée de l'arrondissement et donne accès au secteur commercial Angrignon-Newman, un des cinq plus importants pôles commerciaux suburbains de l'île de Montréal. Manon Barbe, mairesse de l’arrondissement de LaSalle

Le secteur compte plus de 800 commerces.

L’arrondissement souligne que le chantier de l’échangeur Turcot risque également de nuire à quelque 200 entreprises manufacturières en limitant la circulation des camions dans le secteur, soutiennent les élus de LaSalle.