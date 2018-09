Un texte de Thomas Deshaies

Par voie de résolution, ils demandent au ministère d'agir pour garantir la sécurité des usagers à l'intersection de la route 397 et du Bourg-de-l'Esker.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, estime qu'il s'agit d'une intersection dangereuse. Les gens qui traversent d'un côté à l'autre, si vous allez du Bourg-de-l'Esker vers le dépanneur, vous êtes en péril, parce que dans l'autre axe, ça circule à 90 km/h , s'insurge-t-il.