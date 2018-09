Un texte de Catherine Paradis

Contrairement à d’habitude, il n’y a pas que pour les petits de la maternelle que tout est nouveau. Tous les 213 élèves l’ÉcoleACTion commencent les cours dans un nouvel environnement.

Tout est nouveau, alors qu’avant, ça faisait 100 ans! Xavier Leblanc, 5e année

Xavier Bélanger et Xavier Leblanc pourraient travailler debout en classe. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

La routine de tous les élèves est chamboulée, même le nom de l’école a changé. L’appellation « École apostolique » est restée la propriété des Sœurs Antonniennes.

Les lettres A-C-T signifient apprentissage, compétence et technologie. Photo : Radio-Canada

Ce sont surtout les lettres A-C-T, qui sont importantes, pour apprentissage, compétence et technologie qu'on cherche à développer. - Suzanne Boulanger, directrice par intérim de l'ÉcolACTion

Passer du vieux au neuf

Du plancher au plafond, des couloirs aux salles de classe, tout a été refait à neuf à l’intérieur de l’aile sud du Séminaire de Chicoutimi.

Les locaux de l'ancienne École apostolique dataient de plusieurs années. Photo : Radio-Canada

C'est certain qu'on avait beaucoup d'idées d'innovation, mais à partir du moment qu'on voulait installer de nouveaux tableaux interactifs ou des réseaux sans fil par exemple, on était bloqué à faire ça dans des locaux, dans des murs et des séparations existantes. Ici on part à zéro et ça a été fait dès le départ , explique la directrice par intérim, Suzanne Boulanger.

Les enseignants, comme Caroline Pedneaut, ont aussi plus d’équipements à mettre à la disposition des élèves.

On a la technologie Apple TV, alors on peut projeter directement le travail des élèves sur les tableaux numériques. On a même un comptoir avec une station de travail debout pour les enfants qui ont besoin de bouger ou des besoins particuliers , raconte-t-elle.

L'ÉcolACTion est située dans les locaux du Séminaire de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Investissements majeurs

L'écolACTion a investi environ 1 million de dollars pour déménager et aménager les nouveaux espaces.

L’argent a été puisé à même le budget de l’école privée et les frais aux parents ne seront pas augmentés plus que la hausse annuelle habituelle, assure la directrice par intérim.

La directrice par intérim de l'ÉcolACTion, Suzanne Boulanger, a accueilli les 213 élèves. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Parents et familles pourront visiter les nouveaux locaux de l’école lors d’une cérémonie d'inauguration officielle, prévue dans quelques semaines.