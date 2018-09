Un texte de Julie Tremblay

Alors que les pourparlers ont repris entre le Canada et les États-Unis concernant l'accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les jeunes agriculteurs veulent rappeler au gouvernement qu'il est primordial de ne pas créer de brèche dans ce mode de fonctionnement.

Les agriculteurs espèrent que le Canada ne cédera pas devant les pressions du président américain Donald Trump. Photo : Courtoisie Pascal Hudon

La gestion de l'offre fait qu'on a un prix stable à l'année, on est capables de faire des prévisions budgétaires, ça aide à la relève , affirme le copropriétaire de la ferme Lizovais à Sainte-Anne-de-La Pocatière, Pascal Hudon.

L'un des membres du conseil d'administration de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), David Beauvais, estime que sans ce système, de nombreuses fermes sont vouées à disparaître.

Si on n'a pas de gestion de l'offre [...], on risque de perdre la moitié des fermes laitières du Québec et 90 % des fermes avicoles. David Beauvais, membre du conseil d'administration de la FRAQ

Selon Pascal Hudon, les agriculteurs sont trop souvent pénalisés lorsque des accords commerciaux internationaux sont conclus.

À chaque entente [internationale], la gestion de l'offre a perdu des plumes. [...] C'est sûr et certain qu'on craint l'ALÉNA. Pascal Hudon, producteur de lait à Sainte-Anne-de-La-Pocatière