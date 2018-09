Maryse Gaudreault

Maryse Gaudreault, députée sortante de Hull, se dit inspirée par certaines de ses positions qui demeurent des avancées incroyables pour la cause des femmes 40 ans plus tard.

La députée de Hull Maryse Gaudreault Photo : Radio-Canada/Élise Desrochers

Elle a laissé un grand héritage qui est le ministère de la Condition féminine. Elle a été la première ministre de la Condition féminine parce que pour elle, l’égalité homme femme, il y a 40 ans, c’était déjà sa grande priorité, son leitmotiv. On dit, dans les couloirs de l’Assemblée nationale que déjà en 1976, lorsqu’il y avait des nominations à faire au conseil des ministres, ce n’était que des hommes sur la liste et elle disait à chaque fois ‘’­­vous n’avez pas trouvé une femme pour pouvoir combler ce poste?’’ Elle avait déjà cette préoccupation de permettre aux femmes de prendre leur place dans la société , mentionne la députée sortante de Hull.

Maxime Pedneaud-Jobin

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a beaucoup entendu parlé de Lise Payette.

Pour sa part, Maxime Pedneaud-Jobin a rendu hommage à Lise Payette sur les ondes de RDI, lors d'une entrevue. Photo : Radio-Canada

Je dirais qu’elle a plus influencé mon rôle de père et d’homme que de politicien, parce que grâce à des femmes comme elle, et à son engagement profond dans le mouvement féministe en particulier, je crois que nous avons des relations plus égalitaires aujourd’hui , commente le maire de Gatineau.

C’est quelqu’un qui a contribué à libérer la parole des femmes, à renforcer leur participation à la vie citoyenne et à influencer les relations entre les hommes et les femmes, pour moi aujourd’hui si nous avons un Québec qui est un modèle dans le monde au niveau des relations hommes femmes. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Denyse Côté

Denyse Côté, directrice de l’Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes (ORÉGAND) et responsable du programme de troisième cycle en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais (UQO), reconnaît d’emblée la grande contribution de Mme Payette au mouvement féministe québécois.