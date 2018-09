C'est le cas de Josée Boileau qui l'a côtoyée de 2009 à 2016 alors qu'elle était rédactrice en chef du journal Le Devoir. J'avais la responsabilité des chroniqueurs dont Mme Payette, c'est comme ça que j'en suis venue à signer la préface de la réédition en 2014 de sa biographie Des femmes d'honneur.

La meilleure façon de décrire Mme Payette, je dirais que c'est une femme libre. Quand on est libre, on fait des choses audacieuses, mais on fait aussi des erreurs. Mme Payette en a commis, mais on fait aussi avancer des choses. C'est ce que je retiens du personnage de notre vie publique.

L'ex-ministre et députée de Sherbrooke, Marie Malavoy, abonde dans le même sens. Dans les rangs du Parti québécois, c'est une figure immense. [...] Elle a continué à être en lien avec nous, car elle est membre d'un comité que je préside, celui des femmes anciennes parlementaires. Elle a continué à garder un lien d'affection pour la politique et les femmes en politique. Ce qu'il faut retenir, [...] c'est aussi ce qu'elle représente pour le droit des femmes y compris en politique.

On y doit un immense merci. Elle a tracé une certaine voie et elle restera comme un phare qui va éclairer la route des autres femmes qui vont suivre et qui vont prendre leur place dans tous les domaines de la société y compris dans celui de la politique où nous sommes encore minoritaires. Marie Malavoy, ex-députée de Sherbrooke et ministre

