Francis Desormeaux, Monica Chhith et leurs trois enfants de 8, 7 et 2 ans ont pris la route il y a quelques mois. Partis de Montréal en train jusqu’à Sudbury, ils marchent une vingtaine de kilomètres par jour et sont arrivés récemment à quelques kilomètres de Portage la Prairie.

« L’idée, c’est de traverser le pays à pied, mais on prend des transports aussi parfois, comme le train, le bus, parce que ça peut être dangereux parfois avec des enfants », explique Francis Desormeaux.

Leur but est de rejoindre Vancouver d’ici décembre, puis de partir en Asie et passer un mois dans chacun des pays suivant : Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Chine.

Un projet qui remonte à longtemps

« Le projet a germé dans nos têtes il y a plusieurs années. Quand on s’est rencontré, on voulait déjà faire le tour du monde à pied », affirme Francis Desormeaux.

Mais c’est une certaine exaspération qui les a finalement poussés à partir. « On a beaucoup travaillé les dernières années. On a décidé de prendre une pause parce qu’on voyait que ça affectait aussi beaucoup les enfants et notre vie de couple. On a décidé de prendre le temps pour notre vie de famille », indique Francis Desormeaux.

On avait le goût de voir autre chose, donner une perspective différente aux enfants. Francis Desormeaux

Six mois de préparation et beaucoup d’organisation

Une fois la décision prise, le couple a mis environ six mois pour se préparer. Ils ont vendu tout ce qu’ils possédaient : voiture, meubles…

« On a pris toutes nos épargnes. On voulait racheter une maison, mais on a décidé de prendre ces fonds pour ce projet », ajoute M. Desormeaux.

Le couple s’est aussi départi de tout ce qui est matériel superflu et voyage avec seulement trois poussettes, dont une réservée au plus jeune enfant, pour tout transporter, dont la tente dans laquelle ils dorment. En ce qui concerne les vêtements, chacun a trois ensembles avec un pantalon, un short et trois chandails.

Quant à la nourriture, les voyageurs comptent beaucoup sur la nourriture déshydratée et, lorsqu’ils arrivent dans une ville, font une razzia aux rayons de fruits et légumes frais des supermarchés.

Des enfants pleins d’énergie

Est-il difficile de faire marcher les plus jeunes enfants pendant des heures?

« On n’a vraiment pas de problème avec eux! », lance Monica Chhith. « Le petit, il ne se plaint pas », ajoute-t-elle.

« Il faut les arrêter parce que, sinon, ils ne s’arrêteraient jamais!, reprend Francis Desormeaux. Des fois, c’est eux qui nous poussent à aller plus loin. »

Les parents sont tout de même à l’écoute de leurs enfants. Il arrive que ceux-ci soient fatigués et ne veulent pas marcher une journée, alors la petite famille reste sur place. « Le but, c’est vraiment d’avoir du plaisir et de découvrir de belles choses », insiste le père.

De belles choses, ils vont encore en voir. La famille n’a d’ailleurs pas encore de projets bien définis pour l’après-voyage. « Ce qui va être important, c’est la qualité de vie des enfants », assure Francis Desormeaux.