Ce sondage, appelé VoteLocal, a été présenté mercredi devant des conseillers municipaux et surtout des candidats aux élections municipales du 20 octobre prochain. Avec ce sondage mené pour la première fois, le Board of Trade souhaite informer les candidats des enjeux importants de la région.

Les firmes Mustel Group et FleishmanHillard HighRoad ont sondé cet été 810 personnes en tout : 533 adultes choisis au hasard dans la grande région de Vancouver, 184 membres du Board of Trade et 93 politiciens actuels ou candidats.

L’enjeu prioritaire: le logement abordable

Les résultats indiquent que 67 % des résidents, 75 % des membres du Board of Trade et 82 % des politiciens croient que la qualité de la vie a décliné et qu’elle ne s’améliorera pas bientôt, à cause du coût de l’immobilier.

« L’inaccessibilité à l’immobilier et ses conséquences ont fait en sorte que l’environnement est très difficile ici depuis 15 ans », a expliqué le président-directeur général du GVBT, Ian Black.

Le transport public est le deuxième enjeu le plus important selon les personnes sondées. Elles ont majoritairement donné leur appui à une amélioration des routes de la région et du transport en commun. Les membres du GVBT voudraient aussi voir une accélération dans l’émission des permis pour la construction de nouvelles maisons.

Si les habitants et les gens d'affaires sondés s'attendent à un déclin de la situation, les politiciens semblaient plus optimistes, même s'ils admettent que les gouvernements municipaux n'ont pas beaucoup de contrôle sur le coût de la vie.