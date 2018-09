Les avocats de l'aide juridique sont sans contrat de travail depuis trois ans, affirme le coprésident de la Fédération des avocats de l'aide juridique du Québec, Me Denis Asselin.

La parité, c'est quelque chose à quoi on tient et qu'on a toujours eu depuis les années 1980 , a-t-il dit.

On a perdu des avocats d'expérience qui sont allés à la Couronne ces dernières années parce que tout traînait et ils voyaient que le dossier ne progressait pas. On en est là pour le moment , a déploré Me Asselin­.

On espère que nos moyens de pression vont faire en sorte que ça va avancer. Les dernières offres étaient inacceptables. Me Denis Asselin, coprésident de la Fédération des avocats de l'aide juridique du Québec

Les avocats qui défendent les personnes admissibles à l'aide juridique n'ont pas à avoir un salaire moins élevé que ceux qui poursuivent ces personnes-là, selon lui. On veut la parité. On l'a toujours eue et on ne voit pas pourquoi on ne l'aurait pas à nouveau , a-t-il fait valoir.

Ils sont au moins une trentaine d'avocats de l'aide juridique en Outaouais, selon Me Asselin. Une dizaine d'entre eux manifestent devant le Palais de justice de Gatineau, jeudi.

L'aide juridique de l'Outaouais est composée de neuf bureaux répartis dans les villes de Gatineau, Maniwaki, Campbell’s Bay et Saint-André-Avellin.

Me Denis Asselin assure que malgré ce débrayage, les procès qui ne peuvent être remis auront lieu. On fait tout ce qui est urgent ou qui a fait l'objet d'un refus [de report] , a assuré l'avocat.

Me Asselin assure qu'il a d'autres cartes dans sa poche et qu'il est prêt à les jouer si cette grève ne fonctionne pas.

Une dizaine d'autres avocats de l'aide juridique de l'Outaouais ont d'ailleurs rejoint la centaine de leurs collègues de l'aide juridique du Québec qui se sont rendus à Montréal pour souligner la rentrée judiciaire au Québec et mènent une journée de manifestions.

Par ailleurs, la ministre de la Justice et députée sortante de la circonscription de Gatineau, Stéphanie Vallée, a fait une déclaration au Palais de justice de Montréal pour l'ouverture des tribunaux.

Vendredi, ce sera au tour des syndicats de Québec et de l'est du Québec d'entamer une journée de grève.