C’est notamment le cas de Pauline Stouder, maman de deux enfants et résidente de Cap-aux-Meules.

Pauline Stouder Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Quand la première question qu'on te pose en rapport avec tes enfants c'est : "As-tu une garderie?" c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part! dit-elle.

Il aura fallu presque deux ans avant que Pauline Stouder et son conjoint, Jean-Benoit Leblanc, trouvent une garderie en milieu familial pour leur petit Zachary.

Pas pouvoir travailler, ça veut dire pas de salaire qui entre et un chum qui travaille deux fois plus pour pouvoir subvenir à nos besoins. Pauline Stouder, maman de deux enfants

Conséquence : moins de moments de qualité en famille. Seule à la maison avec des enfants, c'est pas toujours évident non plus , confie-t-elle.

Une enfant regarde un livre dans une garderie. Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

En juin dernier, le Rassemblement des familles pour les services de garde aux Îles évaluait à 50 le nombre d'enfants sans place en garderie pour la rentrée.

Au même moment, le gouvernement annonçait 10 nouvelles places pour des poupons dans les 36 places déjà reconnues pour 2020 au CPE La Ramée.

Malgré cela, Pauline Stouder croit que le problème ne va que s'aggraver.

Véronique Harvie Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

De retour dans leurs îles natales, Véronique Harvie et son conjoint cherchent toujours une place pour leur poupon.

C'est vraiment plus difficile de trouver quelque chose pour lui , déplore-t-elle. Là, on est en attente, et moi je commence à travailler.

Ce manque pousse le couple à remettre en question son projet d’avoir un deuxième enfant.

Et il n'y a pas que les parents qui veulent voir des actions immédiates du gouvernement. Le CPE et bureau coordonnateur Chez Matante demande plus de souplesse dans la gestion de l'offre et de la demande.

Comme il y a un décret sur le statut particulier d'insularité des Îles, ils veulent connaître son pouvoir dans ce dossier.

D'après les renseignements de Philippe Grenier