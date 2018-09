Le Regroupement des organismes culturels de Sudbury n’attend plus qu’un permis de construire, qui doit être délivré par la ville, pour débuter les travaux.

« L’enjeu est d’avoir les entreprises de construction sur le site le plus tôt possible pour faire le maximum de travail possible avant l’arrivée de la neige », explique Martin Lajeunesse, le trésorier de la Place des Arts.

Les travaux devraient durer environ 20 mois.

Le personnel du regroupement sera sur l’emplacement de la future place jeudi après-midi pour répondre aux questions et donner l’occasion au public de voir les plans du centre culturel, dont le coût est estimé à 30 millions de dollars.