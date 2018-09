Le chef du Parti libéral et premier ministre sortant, Philippe Couillard, a rendu hommage à « une grande figure du mouvement féministe québécois » et a rappelé son rôle fondamental dans la création de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

« Ça a un impact sur les gens d’aujourd’hui », a remarqué M. Couillard. « Avec son décès, on a l’occasion de le rappeler à tout le monde », a-t-il ajouté, soulignant que grâce à ce régime, les Québécois paient moins que les habitants des autres provinces.

Dans des circonstances comme celles-ci, il faut laisser de côté les différences politiques, a précisé M. Couillard.

Il y a des moments où il faut s’élever au-dessus de ça et se consacrer à ce que cette personne a laissé au Québec. Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec

Un peu plus tôt, sur Twitter, il avait également salué sa contribution à l’avancement des droits des femmes.

« Intelligence, aplomb, convictions, Lise Payette a changé nos vies de téléspectateurs, donné des droits aux consommateurs, tracé la voie pour des générations de femmes en quête de liberté et d’égalité. Chapeau Madame », a de son côté écrit sur Twitter le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

Pour sa part, François Legault a rendu hommage à Lise Payette sur les ondes de Rythme FM, lors d'une entrevue.

« Une femme forte, une grande grande femme qu’on perd aujourd’hui », a déclaré le chef de la Coalition avenir Québec.

En point de presse, plus tard en matinée, il a souligné l’apport de la célèbre animatrice à la société. « Elle a donné une place aux femmes », a-t-il déclaré.

On peut dire un gros merci à Lise Payette pour ce qu’elle a fait, et elle l’a fait avec humour. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec.

Quant à Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, elle a reconnu la « contribution exceptionnelle à la politique québécoise, à la vie publique québécoise [de Mme Payette]. Mme Payette a fait en sorte que la condition des femmes soit prise au sérieux à une époque où on avait encore beaucoup de travail à faire pour prendre notre place ».

Elle a réussi à faire un premier trou dans le plafond de verre qu’on connaît encore aujourd'hui. Elle a été pour nous un exemple de l’importance de prendre notre place en politique. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Elle a changé les règles du jeu, dit Pauline Marois

La ministre Lise Payette au premier jour des audiences publiques pour la création de l'assurance automobile à Jonquière, le 4 mai 1978 Photo : Radio-Canada

« C'était une femme d'audace, qui avait une telle détermination qu'on ne pouvait pas lui résister », soutient l'ancienne première ministre du Québec Pauline Marois.

En entrevue à RDI Matin, Mme Marois a souligné que Mme Payette a porté la cause de l’égalité entre les femmes et les hommes toute sa vie.

C'est comme ça qu'elle a progressé toute sa vie [...] en faisant avancer des causes, et une cause en particulier qui lui tenait à cœur, celle de l'égalité, celle des femmes. Pauline Marois

« Elle avait une volonté indéfectible de changer les règles du jeu et elle a réussi à le faire, poursuit-elle. Elle a toute mon admiration. »

Lorsqu'elle était ministre dans le gouvernement de René Lévesque, elle défendait ses dossiers, munie de solides arguments, et tant ses collègues que ses adversaires savaient qu’elle les défendrait jusqu’au bout.

« Elle le faisait le plus souvent avec le sourire, qui était parfois sarcastique », se remémore-t-elle.

« Ses propos étaient parfois impertinents – impertinents dans le sens de provocateurs – mais toujours sur le fond elle faisait avancer la cause et les causes auxquelles elle croyait. »

Avec la promotion des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes, c’était le pays du Québec qui était son autre engagement fondamental.

Le doyen se souvient

Élu en même temps qu’elle dans le gouvernement de René Lévesque en 1976, le doyen de l’Assemblée nationale, le député péquiste François Gendron, se souvient d'une « dame d’envergure, une très grande dame, qui a accompli énormément, qui avait une détermination sans borne et une bonne vision ».

René Lévesque et François Gendron lors de ses début en politique provinciale Photo : gracieuseté

M. Gendron a siégé au cabinet de M. Lévesque avec Mme Payette pendant un peu plus de deux ans, elle qui y a fait son entrée en 1979. « Elle a laissé sa marque entre autres avec la loi sur l’indemnisation des victimes sans égard à la faute, une loi majeure à l’époque, qui avait fait beaucoup de bruit », rappelle M. Gendron.

Seule femme au sein du cabinet, Mme Payette « réussissait à aller chercher l’écoute du conseil des ministres grâce à sa franchise, son authenticité et sa détermination », se remémore M. Gendron.

Oui, sa gang de gars c’était pas toujours drôle autour d’elle. Est-ce qu’elle nous aimait tout le temps comme j’aurais souhaité ? La réponse c’est non. Mais, elle ne lâchait pas. François Gendron

M. Gendron estime que la déception de Mme Payette à l’égard de son expérience politique a été causée par sa grande ambition.

« Quand t’as beaucoup d’ambition, t’as l’impression que tout ce que tu vas présenter a des chances de cheminer dans le corridor qu’elle choisissait et au rythme qu’elle choisissait. Alors, j’suis franc, ça n’a pas toujours été de même. »

Est-ce qu’elle a essuyé certaines déceptions? Oui, mais la vie politique c’est difficile, c’est exigeant. François Gendron

Une descendance politique

Issue d’une toute autre génération de politicienne, l’ancienne ministre libérale Yolande James souligne également la détermination de Mme Payette.

« Quand je suis arrivée au cabinet des ministres, j’avais quand même une Monique Jérôme-Forget qui était là, Line Beauchamps, Michelle Courchesne, Marguerite Blais, souligne Mme James. C’était le premier conseil des ministres paritaires. Ça crée une dynamique tout à fait différente. »

Elle a tracé la voie, peu importe les convictions politiques, des femmes aujourd’hui. Yolande James

Forte son expérience politique, Mme James confie qu’elle a une pensée pour Mme Payette, seule au sein du cabinet Lévesque. Elle admire le cran qu’elle a dû déployer pour mener à bien ses réformes et d’avoir pris la place qui lui revenait au sein d’un cabinet essentiellement masculin. « C’est un modèle d’audace, de détermination et de conviction », ajoute-t-elle.

En entrevue à la radio de Radio-Canada à Sherbrooke, la rédactrice en chef du Devoir, Josée Boileau, lui a réservé pour sa part un hommage tout en nuances.

« La meilleure façon de décrire Mme Payette, je dirais que c'est une femme libre », a dit celle qui l’a côtoyée entre 2009 et 2016, au sein du quotidien.

« Quand on est libre, on fait des choses audacieuses, mais on fait aussi des erreurs. Mme Payette en a commises, mais on fait aussi avancer des choses. C'est ce que je retiens du personnage de notre vie publique ».