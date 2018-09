La province veut ainsi encourager la chasse, qui est en perte de vitesse.

« Dans cette ère numérique, les gens se détachent de plus en plus de leur environnement naturel », affirme Brad Potter, gestionnaire à la division Chasse et Pêche du ministère des Communautés, des Terres et de l’Environnement.

L’offre s’adresse aux Prince-Édouardiens qui n’ont jamais suivi, dans le passé, le cours de sécurité, obligatoire pour ceux qui demandent un permis de chasse. Ils pourront épargner environ 70 $.

Une organisation qui promeut la chasse aux canards, Delta Waterfowl, a suggéré à la province d’adopter ces incitatifs l’an dernier.

« Nous voulons encourager les jeunes et ceux qui n’ont jamais chassé à se lancer [dans la chasse] », affirme un porte-parole, John Clements.

Les mesures incitatives ont été suggérées par des groupes comme Delta Waterfowl qui promeut la chasse au canard. Photo : CBC/John Robertson

Il espère que les nouveaux arrivants à l’Île profiteront également du programme.

« La chasse est une tradition à l’Île-du-Prince-Édouard, ajoute Brad Potter. Les chasseurs ont toujours donné un appui solide aux programmes de conservation de l’habitat de la faune et s’il est possible de transmettre ce souci de l’environnement aux jeunes d’aujourd’hui, il faut le faire. »

Brad Potter, de la division Chasse et Pêche au ministère provincial des Communautés, des Terres et de l'Environnement, estime qu'il faut faciliter l'accès à la chasse pour les plus jeunes. Photo : CBC/John Robertson

Son ministère organise d’ailleurs, samedi, un atelier d’apprentissage à la chasse pour les jeunes de 12 à 17 ans. Il aura lieu au club de chasse Trap and Skeet de Charlottetown, de 8 h 30 à 17 h.

Les jeunes y apprendront notamment les techniques de tir à l’arc et le maniement de fusils de chasse, l’identification de divers types de gibier à plumes et des notions de préservation de l’environnement.

Avec les informations de John Robertson, CBC