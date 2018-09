Un texte de Simon-Pierre Poulin

La base

Le tannage est le processus par lequel on transforme la peau d’un animal en cuir. Les techniques modernes de tannage font usage de nombreux produits chimiques, alors que les techniques traditionnelles utilisent plutôt les produits de la forêt. C’est cet art ancestral que des aînés de communautés autochtones de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest enseignent actuellement au Centre des arts et de la création de Banff.





Préparer la peau

La peau est solidement fixée sur un cadre en bois, puis elle est nettoyée de sa chair et de ses poils. Dans les deux dernières semaines, Alyssa Gagnon a appris deux techniques de tannage : le Sahtu et le Dehcho. Si le style du cuir diffère, le processus de préparation de la peau, lui, est le même.

La préparation de la peau se fait avec un outil coupant et avec beaucoup de patience. Photo : Radio-Canada

Le bain

Une fois prête, la peau est trempée dans une pâte préparée avec le cerveau de l’animal. Ainsi gorgée de liquide, elle doit ensuite être essorée avec force.

Même sans produits chimiques, la peau que l'on obtient à la fin de ce processus est très souple. On peut facilement faire du perlage dans cette peau. Tania Larsson, organisatrice de l'atelier de tannage urbain

La peau est essorée. Photo : Radio-Canada

La touche finale

Alyssa Gagnon a cherché un bois bien particulier pour la touche finale : du sapin pourri. « C'est pour faire fumer les peaux », explique-t-elle. Une fois la peau essorée, elle est suspendue au-dessus de ce bois fumant et sèche ainsi profondément.





C'est l'effet combiné de la pâte et de la fumée qui transforme la peau en cuir. Photo : Radio-Canada

Perpétuer la culture autochtone

Les 12 Autochtones du Canada et des États-Unis qui ont participé à cet atelier de tannage urbain pourront repartir avec le fruit de leur travail, mais surtout avec la fierté d'avoir accompli la tâche et perpétué la culture traditionnelle autochtone.

Je veux que mes enfants apprennent cette pratique traditionnelle et culturelle. Je veux apporter ce savoir à ma communauté et le faire avec ma mère. C'est vraiment spécial de faire ça avec ma famille. Alyssa Gagnon

Alyssa Gagnon est originaire du nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

D’après les informations de Nelly Alberola