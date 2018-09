C’est l’un des engagements en agriculture que la formation souverainiste dévoilera jeudi matin, lors d’une conférence de presse organisée à Saint-Charles-sur-Richelieu.



Le plan du PQ sera par ailleurs dévoilé quelques heures avant que son chef, Jean-François Lisée, s’adresse au Conseil général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), à Longueuil.

Composé d’une vingtaine de mesures, ce plan vise notamment à favoriser la relève agricole, à développer les fermes familiales, à protéger les terres agricoles et à relancer le concept de « souveraineté alimentaire ».

Le Parti québécois souhaite par exemple étendre le modèle « Aliments du Québec » dans toutes les régions du Québec et créer une certification locale dans chaque région.

Pour appuyer la relève agricole, il compte également rendre le Fonds d’investissement pour la relève « plus généreux » et offrir des prêts à plus long terme pour favoriser les investissements.

Le Parti québécois redira aussi qu’il s’engage à mettre en œuvre un processus de préautorisation de projets à La Financière agricole pour aider les futurs agriculteurs, même s’ils ne convoitent pas une terre précise dans l’immédiat.

L’idée consiste à contrer le fait qu’un jeune agriculteur perde une terre au profit d’une entreprise plus riche parce que son financement tarde à être approuvé.

Une fois un projet approuvé, argue le PQ, un jeune agriculteur pourrait ainsi trouver une terre qui lui plaît et déposer une offre d’achat. La Financière agricole aurait alors 7 jours pour donner son approbation finale au financement.

Le Parti québécois proposera aussi de favoriser « l’agriculture de demain » en créant des « laboratoires » destinés à tester de nouvelles idées, ainsi qu’un institut des alcools pour aider cette industrie en plein essor à innover.

Il s'engagera aussi à augmenter le financement pour l’agriculture biologique.

La Coalition avenir Québec (CAQ) s'est aussi engagée mercredi à mettre en place une politique d'achat local obligeant tous les organismes gouvernementaux à acheter un minimum de produits cultivés au Québec.

Le parti de François Legault n'avait toutefois pas fixé de cible, en disant ne pas avoir un portrait exact de la situation actuelle.

La CAQ n'a toutefois annoncé aucune mesure spécifique pour l’agriculture biologique.