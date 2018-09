Brenda Lucki, originaire d’Edmonton, a commencé sa carrière dans les forces de l’ordre en août 1986. Avant d’être nommée 24e commissaire de la GRC, elle a travaillé dans diverses provinces canadiennes, ainsi qu’à l’étranger, où elle a collaboré avec l’Organisation des Nations unies. Elle assumait depuis 2016 les fonctions de commandante de l’École de la GRC.

En tant que commissaire de la GRC, Brenda Lucki jouera un rôle prépondérant pour assurer la sécurité des Canadiens, déclare sa lettre de mandat. Elle sera aussi garante de la protection de leurs droits et libertés, « au sein d’une société ouverte, inclusive et démocratique ».

La lettre précise également le rôle de Brenda Lucki dans la transformation « d’une des institutions les plus anciennes et prestigieuses du Canada ». Innovation, lutte contre la discrimination à l'interne et santé mentale des employés compteront parmi ses priorités.

Brenda Lucki est la première femme à prendre le commandement de la GRC de manière permanente. Beverley Busson a assuré ces fonctions de 2006 à 2007.

Départ de Bob Paulson

Bob Paulson a pris le commandement de la GRC en novembre 2016. Alors âgé de 52 ans et doté d’une forte expérience policière, l'homme bilingue originaire du Québec avait succédé au controversé William Elliott. « Je dois dire qu'il y a beaucoup de travail à faire pour continuer les changements à la GRC », avait-il annoncé à son investiture, « imputabilité et leadership seront au centre de ce que mon équipe et moi allons faire ».