L’Université du Manitoba a ouvert cinq enquêtes internes : deux concernent des agressions sexuelles, une porte sur du harcèlement sexuel et deux sont reliés à des plaintes concernant les droits de la personne. Par ailleurs, deux membres de l’université ont été suspendus.

Le conseiller de Klinic qui sera sur le campus offrira des consultations hebdomadaires en tête à tête aux étudiants qui le désirent, et ce dès mardi prochain. Le président de l’université, David Barnard, a aussi indiqué dans une lettre ouverte que l’établissement d’enseignement supérieur allait étendre ses services de soutien aux étudiants.

Il écrit ainsi que l'université s'efforcera de faire en sorte que les professeurs, le personnel et les étudiants reçoivent « des niveaux appropriés de soutien et de formation » en matière de « violence sexuelle, de consentement et de relations de pouvoir ».

« Le comportement inapproprié, y compris le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles sur un campus, est inacceptable et, honnêtement, je trouve ce comportement horrible et effroyable », peut-on aussi lire dans sa lettre.

« Heureux d’être là »

« Nous sommes heureux d’être là et d’offrir des services sur place », a déclaré la directrice générale de Klinic, Nicole Chammartin.

« Nous travaillerons aussi avec les autres conseillers pour les appuyer dans leur travail de soutien aux étudiants qui sont victimes d’agressions sexuelles », a ajouté Mme Chammartin.

Les révélations au sujet de l'université ne l’ont, cependant, pas surprise. Elles font suite à deux départs d’éminents professeurs, Steve Kirby en 2017 et le Dr Gary Allan Joseph Harding en 2015.

Bonne réaction de l’université

Une défenseure des droits des femmes basée à Ottawa, Julie Lalonde, loue, pour sa part, l’université pour son ouverture et sa transparence à travers la lettre écrite aux étudiants.

Bien trop souvent, les universités ont tendance à garder secrets les cas d'agressions sexuelles, au détriment des victimes, selon elle. « Dans leur ensemble, les campus n’aiment pas que ce genre d’affaires sortent dans les médias. Ils sont très inquiets pour leur réputation », développe-t-elle.

Elle met cependant en garde qu’être transparent à propos d’enquêtes et offrir un service d’aide communautaire sur le campus est une « première étape » qui va dans le bon sens, mais ne devrait pas être la seule.

« Vous ne changez pas la culture sur un campus juste en fournissant de tels services parce qu’ils sont en réaction à quelque chose. Ce n'est pas de la prévention », dit-elle.

Julie Lalonde appuie aussi les demandes du syndicat des étudiants de l’Université du Manitoba pour du financement permanent. Elle ajoute que former les étudiants et les employés de l’université est requis afin que tout le monde comprenne les règles entourant les interactions avec les étudiants.