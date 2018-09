La chaîne de télévision NHK fait état d'un mort, de 120 blessés et de 19 personnes portées disparues.

L’épicentre du tremblement de terre a été engistré à 62 km au sud-est de Sapporo, capitale de l’île d’Hokkaido, la plus grande île de l’archipel nippon. La première secousse a été ressentie à 3 h 08 (heure locale) dans la nuit de mercredi à jeudi.

Une importante réplique de magnitude 5,3 s’est fait sentir peu après et le reste de la nuit a été ponctué d’autres secousses. Les responsables ont mis en garde la population contre le risque de nouveaux tremblements de terre.

« Les fortes secousses secondaires ont souvent lieu dans les 2-3 jours suivants », a précisé Toshiyuki Matsumori, chargé de la surveillance des tsunamis et tremblements de terre à l'agence météorologique japonaise.

L’agence a toutefois annoncé qu’aucun tsunami ne frappera les côtes d’Hokkaido.

Toutefois, au moins quatre glissements de terrain et l’effondrement de quelques maisons ont été causés par le séisme selon Yoshihide Suga, secrétaire général du Cabinet japonais.

En conférence de presse, il a aussi expliqué que les autorités avaient reçu des centaines d’appels concernant des personnes manquant à l’appel et l’effondrement de bâtiments.

« Nous exhortons les habitants des zones frappées par de fortes secousses à tenir compte des informations diffusées à la télévision et à la radio et à s'entraider », a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

L’un des glissements de terrain a frappé la ville d’Atsuma. Dix résidents ont été transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux souffrait des blessures graves.

Selon la chaîne de télévision NHK, plusieurs personnes sont restées piégées dans les décombres de bâtiments effondrés.

Le séisme a aussi causé une coupure de courant massive. Selon la compagnie Hokkaido Electric Power, 2,95 millions de foyers étaient privés d'électricité. Le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a expliqué que la coupure était causée par l’arrêt d’urgence des centrales électriques thermiques qui fournissent l’électricité aux habitants d’Hokkaido.

Sapporo, cinquième ville en importance au Japon, a été touchée par le séisme. Photo : Reuters/KYODO Kyodo

De son côté, le premier ministre Shinzo Abe a déclaré que « Le gouvernement va s'atteler à rétablir une situation normale en accordant la priorité absolue au sauvetage de vies humaines ».

Le chef du gouvernement a aussi affirmé que 4000 militaires étaient déployés sur Hokkaido et que 20 000 autres les rejoindraient.

Le séisme frappe le nord du Japon alors que le sud-ouest du pays n’est pas encore remis du passage du violent typhon Jebi, qui y a fait 11 morts.

L'Empire du Soleil levant fait souvent face aux secousses sismiques. Situé à la jonction de quatre plaques tectoniques, il subit chaque année environ 20 % des séismes les plus forts recensés sur Terre. Le 11 mars 2011, un tremblement historique avait tué plus de 18 500 personnes et causé la catastrophe nucléaire de Fukushima.