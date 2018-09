Aujourd'hui, la défense de Jean-François Lisée et de François Legault nous laisse songeurs.

M. Lisée a comparé les accusations de conduite avec facultés affaiblies qui pèsent sur Guy Leclair à un excès de vitesse. Comme si un candidat, dans le contexte politique javellisant actuel, pouvait être obligé de déclarer même un excès de vitesse. Faut-il rappeler que conduire avec les facultés affaiblies, c'est criminel?

François Legault, lui, a affirmé qu'il n'était pas au courant de toutes les infractions commises par son candidat dans la gestion de son bar. Pourtant, une simple vérification dans un registre public lui aurait donné toute la liste.

Ici, la CAQ l'a échappé et ça rejaillit sur le chef, d'autant plus que M. Legault affirme haut et fort qu'il choisit lui-même ses candidats.

Ces distractions ne font pas perdre ou gagner des élections, mais quand elles se multiplient, ça fait en sorte que le message ne passe pas.