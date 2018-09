Un texte d’Alix Villeneuve

L’objectif du porte-à-porte? Rencontrer les électeurs et les écouter, explique Kelly Eagles, l’organisatrice de campagne du NPD dans le Grand Moncton.

On essaie vraiment de savoir ce que les citoyens veulent. Kelly Eagles, organisatrice de campagne pour le NPD dans la région du Grand Moncton

On essaie vraiment de savoir qui vote pour qui et pourquoi. Quand on comprend ça, on comprend ce que les gens veulent au Nouveau-Brunswick.

Kelly Eagles est une bénévole qui a souvent offert ses services pour le NPD au fédéral. Citoyenne de la Nouvelle-Écosse, elle s’est déplacée jusqu’à Dieppe pour épauler l’organisation de la campagne.

Kelly Eagles est d’une bénévole d'expérience au NPD. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Le pointage

Elle indique que le porte-à-porte sert aussi à faire du pointage , une pratique commune au sein des formations politiques.

Il s’agit d’identifier quels citoyens sont des sympathisants, des indécis ou des adversaires. Une fois qu’un potentiel électeur est identifié, davantage d’efforts sont consacrés pour le convaincre d'aller voter le jour des élections.

On va les appeler, on va cogner à leur porte, on va avoir des voitures pour aller les chercher et les aider à se rendre au bureau de vote. Kelly Eagles, organisatrice de campagne pour le NPD dans la région du Grand Moncton

Le pointage peut se faire par téléphone. Dans le cas de l'équipe du NPD de Dieppe, on identifie les électeurs sur une échelle allant d’un à quatre. Un étant un électeur acquis, deux et trois, pour les potentiels électeurs et les indécis. Finalement, le niveau quatre représente ceux qui n'ont aucune chance de voter pour le NPD.

Elle souligne que plusieurs électeurs ignorent comment voter. Ça semble être un enjeu ici , dit-elle. Le pointage c’est donc l’occasion de s’assurer que leurs électeurs sachent comment voter, indique Kelly Eagles.

Les données de l'élection de 2014 sont stockées dans des documents numériques afin de contribuer au ciblage électoral. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Cibler les rues à cogner

Kelly Eagles détermine les rues que la candidate de la circonscription de Dieppe, Joyce Richardson, doit prioriser pour faire un maximum de gain.

Elle utilise un document Excel indiquant tous les résultats du vote de 2014 dans la circonscription de Dieppe, divisé en sections de vote.

Les sections de votes permettent d’identifier le comportement des électeurs dans un quartier précis d’une circonscription. Les partis politiques sont en mesure d’avoir une idée de quels secteurs et rues leur sont acquis ou non.

Les sections de votes permettent de diviser la circonscription en petites zones afin d'identifier le comportement électoral de chaque quartier. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Dans le cas du NPD, à Dieppe, on cherche en particulier à rejoindre les électeurs qui ont voté pour le Parti vert en 2014. La formation politique environnementaliste ne présente pas de candidat dans cette circonscription cette année et le NPD estime pouvoir rejoindre ces citoyens.

On décide alors que la section de vote numéro 16 a besoin d'une opération de porte-à-porte.

La coordination du pointage se fait à partir du local électoral situé à Dieppe. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Chez un entrepreneur

Au premier arrêt, Joyce Richardson tombe sur un entrepreneur en restauration. Le gouvernement n'aide pas les petites et moyennes entreprises , lui lance-t-il en anglais.

Joyce lui répond que sous le NPD, le gouvernement s’engage à les aider.

Mais avec les salaires qui continuent d'augmenter, ça va juste créer de l'inflation , ajoute-t-il en faisant référence à la promesse du NPD de hausser le salaire minimum à 15 $ de l'heure.

Mais d'un autre côté si tu augmentes les salaires, [les employés] vont avoir plus de chances de rester dans ton entreprise [donc moins d’instabilité et de formation nécessaire]. Et ils vont avoir plus d'argent à dépenser chez vous , lui répond la candidate.

Ils se serrent la main et se saluent une dernière fois. Elle discute ensuite avec son collègue et ils conviennent de lui accorder la note de trois sur leur échelle de pointage.

Joyce Richardson s'est fait interpeller par un enjeu bien précis lors de son porte-à-porte: les pouvoirs des optométristes au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Interpellé par une association

Quelques portes plus tard, une bénévole l’interrompt. Un citoyen souhaiterait lui parler en personne.

Il s’agit de Shawn Poitras, un optométriste de Dieppe. Il souhaite discuter avec elle d’un enjeu bien précis : selon lui, les optométristes sont sous-utilisés en province. Ils devraient avoir davantage de responsabilités et de marge de manoeuvre pour offrir des prescriptions médicales.

Ils discutent près d’une dizaine de minutes sur cet enjeu. M. Poitras lui remet un document avec les revendications de l’Association des optométristes du Nouveau-Brunswick.

Lui arrive-t-il souvent d’avoir des revendications aussi précises? Non, c’est la première fois , répond-elle.

Chez la famille de son adversaire

Quelques maisons plus loin, Joyce Richardson sait qu’elle s’avance en terrain plus hostile. Une affiche de Robert Melanson, le candidat libéral dans la circonscription, est plantée sur le terrain où elle s'aventure.

Un homme répond à la porte, il dit être un cousin de l’actuel député. Je ne sais pas s’il faut un changement à Dieppe , lui lance-t-il. Mais il précise ensuite qu'il pourrait tout de même changer d'idée.

Joyce prend le temps de discuter de longues minutes avec lui. Voyant une ouverture, elle lui lance : Vous savez, il n’y a personne qui va savoir ce que vous allez faire à l’intérieure de la boîte [lorsque vous allez voter] .

Ça, c’est vrai! Et vous faites du porte-à-porte. Ça, je respecte ça.

Lorsque personne ne répond, la candidate laisse dans la boîte aux lettres. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Essuyer les refus

Certaines visitent sont plus brèves, comme cette femme qui affirme travailler pour la fonction publique et ne veut pas prendre parti lors des élections. Elle repousse rapidement la candidate néo-démocrate.

Les gens ne savent pas tout l’effort qu’on fait pour le monde. Je fais ça pour eux, de 10 h 00 à 20 h 30 , lance calmement la candidate de retour dans la rue.

Elle aurait préféré que la citoyenne accepte au moins la brochure qui était offerte. Elle se fera attribuer la note de quatre.

Une autre bénévole s'est jointe à la candidate pour l'opération de porte-à-porte. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Des questions difficiles

D'autres citoyens sont plus à l'écoute. Un homme dans la cinquantaine saisie le dépliant et le lit sur le coup.

Il s’arrête et retire ses lunettes : Réduire de 25 % les frais de scolarité dans les universités, je suis d’accord, mais c’est quoi qui va le payer? , lui demande-t-il directement.

Elle discute avec lui, mentionne entre autres qu’il faut éviter que les jeunes quittent la province. Voyant l’homme très réceptif à son programme, elle lui tend une perche : accepterait-il d’installer une de ses affiches sur son terrain?

L’homme hésite un peu et refuse, il ne souhaite pas être étiqueté politiquement. Ça, c’est un 2! , lance-t-elle, satisfaite.

Est-ce difficile de répondre du tac au tac à toutes ces questions sur le programme? Je suis avocate! , répond-elle, insinuant qu’elle en a l’habitude.

Des portes comme ça, il y en a quelques milliers dans la circonscription de Dieppe. À l’instar de plusieurs candidats de partout en province, Joyce Richardson tentera de cogner à un maximum d’entre elles d’ici le 24 septembre.