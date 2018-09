Un texte de Marie-Pier Bouchard

Rencontrés en matinée mercredi, Marc et Benoît (noms fictifs), nous ont confié leur déception de ne pas pouvoir voter le 1er octobre parce qu’ils sont en thérapie à la Maison Carignan de Trois-Rivières.

Pour voter, il aurait fallu qu’ils se déplacent, ce qui est impossible pour eux et le DGEQ refusait d’aller à leur rencontre.

Parce qu’on est en thérapie, on n’est pas un citoyen? Marc

Prendre mon droit de vote, ça va être aussi prendre ma vie en main. Ça va être significatif pour plus tard , affirme Benoît.

Marc et Benoît se sont confiés, sous le couvert de l'anonymat, au sujet de la difficulté pour eux de voter aux élections provinciales du 1er octobre. Photo : Radio-Canada

Quelques heures plus tard, on apprenait toutefois que le DGEQ avait changé son fusil d’épaule, ce qui permettra finalement à Marc et Benoît de voter, mais ce ne sera pas simple.

Une équipe du DGEQ va se déplacer dans les centres de thérapie pour dépendance de la province afin d’aller recueillir les votes des pensionnaires. Cependant, chaque résident qui veut exercer son droit de vote sera responsable de présenter sa propre demande au directeur de scrutin.

Jusqu’ici, le DGEQ avait toujours refusé de se déplacer dans les centres de thérapie, prétextant qu’il s’agit d’hébergement temporaire et considérant que les pensionnaires peuvent se déplacer pour aller voter.

Or, à la suite d’interventions répétées de certains directeurs de centres et après avoir été interpellé par Radio-Canada, il a poussé les vérifications.

Il considère maintenant que cette demande répond aux critères d’un article de la Loi électorale lui permettant de l’adapter, temporairement, dans des circonstances exceptionnelles, explique la porte-parole, Stéphanie Isabel.

Pour qu’une telle mesure devienne permanente, il faudrait par contre modifier la Loi électorale, ce qui doit absolument être voté à l’Assemblée nationale, précise Mme Isabel.

Le DGEQ doit aller plus loin

Même si c’est ce qu’il réclamait depuis longtemps, le président de la Coalition des organismes communautaires en dépendances, Nicolas Bédard, se dit perplexe face à cette réponse du DGEQ.

Demander à chaque pensionnaire de téléphoner pour s’inscrire démontre l’incompréhension du cheminement thérapeutique de nos personnes hébergées. Nicolas Bédard, président de la Coalition des organismes communautaires en dépendance et directeur général du Centre l'Envolée

Nicolas Bédard, président de la Coalition des organismes communautaires en dépendance et directeur général du Centre l'Envolée, à Granby Photo : Radio-Canada

M. Bédard demande au DGEQ d’entamer des discussions avec les partis politiques pour modifier la Loi électorale d’ici les élections de 2022 afin de faciliter l’accès au vote pour les personnes en thérapie.

Il affirme qu’il s’explique mal qu’on puisse déplacer des bureaux de vote facilement dans les hôpitaux, dans les résidences pour personnes âgées et dans les centres de détention.

La directrice générale de la Maison Carignan de Trois-Rivières, Valérie Piché, est elle aussi loin d’être convaincue de la réponse du DGEQ.

C’est une mesure temporaire, mais pas claire. Si chaque résident doit faire sa propre demande, ce n’est pas si simple. Valérie Piché, directrice générale de la Maison Carignan

Valérie Piché, directrice générale de la Maison Carignan Photo : Radio-Canada

L’espoir de se faire entendre

Pour Marc et Benoît, voter est un exercice valorisant, un moyen de s’exprimer et de sentir que leur opinion compte.

En tant que toxicomane, ce que je n’accepte pas vraiment, c’est l’histoire du pot légal. Je trouve ça assez heavy , lance Marc.

Ils espèrent bien recevoir la visite des chefs des différents partis politiques pour leur faire part de leurs opinions et de leurs préoccupations.

J’aurais des questions à poser sur la gestion du jeu compulsif, les machines, la proximité et la facilité , affirme pour sa part Benoît.

Au Québec, on compte quelque 2500 lits répartis dans 85 centres de thérapie pour dépendance.