L'organisme environnemental croit que la construction prochaine d'un pont ferroviaire à Dolbeau-Mistassini pourrait favoriser un changement de scénario de la part d'Arianne Phosphate.

Le CREDD s'inquiète qu'un projet d'une telle ampleur voie le jour alors que le terminal maritime de Grande-Anse est déjà en place et qu'il n'est utilisé qu'à 20 % de sa capacité.

Le conseil craint que le terminal soit uniquement utilisé par Arianne Phosphate. Il estime que l’entreprise devrait recourir au transport ferroviaire.

On demande de refaire les devoirs. On pense que ça, ce n’est vraiment pas le meilleur scénario, on pense qu’il y a d’autres scénarios de transport. Lequel est le meilleur? On n’est pas certain , mentionne le directeur de l'organisme, Tommy Tremblay .

Le préfet de la MRC Maria Chapdelaine, Luc Simard, croit aussi que l'utilisation du transport ferroviaire par Arianne Phosphate est une option à envisager.

C’est sûr que c’est une option. Le pont ferroviaire a été construit entre autres pour approvisionner les industries qui sont situées dans le nord. D’ailleurs, Arianne Phosphate a une lettre d’intention avec nous comme de quoi qu’ils sont intéressés d’utiliser notre pont pour approvisionner leur mine , explique Luc Simard.

Lors des audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), Arianne Phosphate avait dit privilégier le scénario d'un nouveau terminal maritime sur la rive nord du Saguenay pour une question de rentabilité.

Cependant, c'était avant l'annonce de la construction d'un pont ferroviaire à Dolbeau-Mistassini.

Il n'a pas été possible de recueillir les commentaires de la minière.

D’après le reportage de Jean-François Coulombe