Les travaux d’installation des nouveaux panneaux seront effectués entre 10 h et 14 h, selon un communiqué de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Seules les voies réservées aux véhicules multioccupants, comme les taxis et les autobus, seront fermées, d’abord en direction nord vers Gatineau, puis en direction sud vers Ottawa.

L’installation de la nouvelle signalisation pourrait aussi engendrer des fermetures temporaires des trottoirs dans les deux directions.

La Commission de la capitale nationale demande aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons de faire preuve de prudence et de respecter les équipes de travail et leur matériel, les signaleurs et la signalisation en place , indique la société d'État. Cette mesure vise à améliorer la sécurité de tous les usagers du pont.

Selon la CCN, 30 000 automobilistes enjambent quotidiennement la rivière des Outaouais en passant par le pont du Portage.