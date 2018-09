Les restaurateurs faisant partie de ce groupe sont Tom Lucier du Phog Lounge, Josh Olsen de The Windsor Beer Exchange, Bryan Datoc de Craft Heads et Ian Phillips des défunts Pogo’s et Snack-Bar-B-Q.

Tom Lucier et d'autres gens d'affaires ont créé un groupe de supervision citoyen du centre-ville de Windsor. Photo : Tom Lucier

Dans un message publié sur Facebook, M. Lucier dit que lui et plusieurs personnes de son entourage ont été victimes de voleurs de plus en plus désespérés et effrontés qui arpentent les rues du centre-ville de Windsor.

Les gens sont au bout du rouleau, et ils volent afin de revendre ce qu’ils ont volé, pour aller s’acheter de la drogue. Tom Lucier, propriétaire du Phog Lounge

C’est pourquoi lui et ses proches ont décidé de créer un groupe de surveillance du quartier, qui n’agit pas nécessairement, mais qui observe et fait sentir sa présence.

Selon lui, la toxicomanie et les problèmes de santé mentale sont au coeur du problème.

Un constat que fait également le chef de la police de la police de Windsor, Al Frederick qui n'est pas certain que la réponse apportée par les hommes d'affaires soit appropriée.

Selon lui, ce projet de groupe de surveillance est dangereux pour les résidents qui y prendraient part.

Une hausse du crime à Windsor

En conférence de presse, M. Frederick a confirmé hier qu'au cours des deux dernières années, le crime a effectivement grimpé au centre-ville; nous avons dédié nos ressources quotidiennement à ce secteur de la ville, beaucoup plus que par le passé, et ce n’est toujours pas assez.

Le chef de police de Windsor explique que la patrouille des policiers au centre-ville dans les trois ou quatre dernières années est plus rigoureuse qu’elle ne l’a jamais été.

La communauté est en train de changer, en temps réel, et elle a changé de manière dramatique au cours des deux dernières années, alors nous faisons tout ce que nous pouvons pour enrayer ce problème. Al Frederick, chef de la police de Windsor

Le problème est différent maintenant qu’il l’était il y a une quinzaine d’années selon le chef de police. M. Frederick affirme qu’il y a de cela quelques décennies, les policiers répondaient à des appels pour du grabuge créé par des gens qui faisaient trop la fête et buvaient de manière excessive.

Maintenant, c’est une dynamique différente , selon lui. Nous recevons de sept à huit appels par jours pour aller aider des gens qui sont en crise aiguë de santé mentale, cela demande une réponse plus élaborée et une approche globale , ajoute-t-il.

Crimes et situations d'urgence à Windsor : Hausse de 15 % des vols d’auto en 2018

Hausse de 18 % de crimes contre la propriété

Hausse de 11,5 % des appels aux autorités de nature non criminelle (surdoses, crises de santé mentale, itinérance) * Par rapport à la moyenne des cinq années précédentes

M. Frederick explique que le temps passé à régler d'autres types de problèmes empêche les policiers de répondre aux appels pour des affaires criminelles.

Un problème de ressources?

Le chef de police explique qu'il a contacté le maire Drew Dilkens pour demander que plus de policiers soient embauchés. Le conseil municipal doit approuver la requête.

Même si les hausses d'effectifs sont accordées, cela prend environ 6 à 9 mois avant d'accueillir de nouvelles recrues , dit-il.

Pour l’instant, plus de policiers sont déployés à vélo et à pied à des moments spécifiques de la journée. Le chef de police refuse toutefois de préciser quelles sont ces heures, afin de ne pas nuire au travail des agents.