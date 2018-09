Un texte de Joane Bérubé



Une des principales demandes de la journée a été formulée par le regroupement de l’Alliance éolienne de l’Est, qui représente Énergie éolienne Bas-Saint-Laurent et la Régie intermunicipale de l’Énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, soit un total de 154 municipalités et d'une communauté autochtone.

Le groupe souhaite qu’Hydro-Québec commande un nouveau bloc de 300 mégawatts afin d’assurer la pérennité de l'industrie jusqu'au début du renouvellement des parcs existants prévu pour 2022. Ils ont demandé à tous les partis de prendre position sur la question.

Lundi, le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, avait déjà fait savoir qu’il demeurait ouvert à des projets éoliens en autant qu’ils soient liés à l’exportation et qu’ils génèrent des retombées dans les communautés.

Répondant au nom de son parti, la candidate de Québec solidaire dans Rimouski, Carol-Ann Kack, a pour sa part rappelé que son parti prône le développement public du secteur éolien.

Le parti souhaite que cette filière se développe davantage, mais refuse pour l'instant de se prononcer sur la demande de l'Alliance éolienne de l'est du Québec. Québec solidaire doit annoncer plus précisément ses intentions en matière d'éolien plus tard durant la campagne électorale.

L'autobus du PQ s'est arrêté à Rimouski, mercredi matin. Son chef, Jean-François Lisée, y a présenté ses engagements en matière d'aînés, mais c'est plutôt les accusations envers le candidat Guy Leclerc qui ont retenu l'attention. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

De passage à Rivière-du-Loup, Jean-François Lisée a indiqué que l'éolien était une option à envisager lorsqu'il y a aura des besoins supplémentaires en énergie.

Il n’a toutefois pas voulu s’engager fermement sur un nouveau développement éolien, comme le demandent les élus du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine. La porte est ouverte au Parti québécois, dit-il, mais la décision demeure liée à la demande américaine en énergie verte.

Cinq jours dans l'Est-du-Québec

Le PQ n’a pas ménagé ses efforts dans les circonscriptions de l’Est-du-Québec durant les derniers jours. Jean-François Lisée a passé une partie de la journée au Bas-Saint-Laurent pour un cinquième jour de tournée dans les trois régions de l'Est et pour cause.

Cinq des huit circonscriptions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont voté pour le parti souverainiste en 2014. Les deux autres circonscriptions ont été remportées par le PLQ.

C’est donc au Bas-Saint-Laurent, une des deux régions avec la Gaspésie où la proportion des personnes âgées est plus élevée que celle des jeunes, que Jean-François Lisée a annoncé les mesures proposées par son parti pour les aînés.

D’autres enjeux

Si l’éolien semble s’imposer comme enjeu électoral, l’autre grand thème qui s’annonce porteur pour courtiser les régions est celui de la décentralisation.

Philippe Couillard estime que François Legault a une vision limitée du développement énergétique de la province. Photo : Radio-Canada/Frédéric Deschênes

Le maire de Rimouski, Marc Parent, se réjouit d’ailleurs de voir les partis politiques prendre tour à tour des engagements pour accorder de plus grands pouvoirs décisionnels aux régions du Québec. Tant le Parti libéral que le Parti québécois ont avancé des propositions spécifiques à ce sujet tandis que la CAQ et QS ont exprimé un appui général à ces idées.

La Table des préfets du Bas-Saint-Laurent s’est aussi invitée dans la campagne.

Les préfets ont demandé aux partis de se positionner sur les services de santé en région, la diversification économique, l'adaptation aux changements climatiques, la mobilité durable, l’attraction et la rétention de la population ainsi que la foresterie et le développement des énergies renouvelables.

Toujours au Bas-Saint-Laurent, dans Matane-Matapédia, la candidate de Québec solidaire, Marie-Phare Boucher, a fait ses premiers pas en politique.

Originaire de L'Isle-Verte et résidente de La Mitis depuis 2015, Mme Boucher affirme que les problèmes environnementaux comme l’érosion des berges et l’impact des changements climatiques seront au cœur de sa campagne.

Elle fera face au député sortant et candidat du PQ, Pascal Bérubé, qui inaugurait, en fin de journée, son local de campagne à Matane.

Le député sortant dans Matane-Matapédia lors de son allocation à l'inauguration de son local de campagne Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

M. Bérubé comptera trois bureaux électoraux, un dans chacune des trois MRC de sa circonscription.

Matane-Matapédia compte maintenant six candidats.

À ceux de QS et du PQ, s’ajoutent Annie Fournier du PLQ, Mathieu Quenum de la CAQ, Paul Vignola du PCQ et, enfin, Pierre-Luc Coulombe du Parti vert.

Réalités locales

En Gaspésie, c’est la circonscription de Bonaventure qui obtient la palme du plus grand nombre de candidats. Sept personnes s’y disputent le poste de député.

Atteint d’un cancer de la gorge, Sylvain Roy, qui représentait la circonscription jusqu’à la dissolution de l’Assemblée nationale, entamait cette semaine une série de traitements. Ce sont ses collègues, les candidats péquistes Pascal Bérubé et Harold Lebel, qui ont pris le relais.

De son côté, la candidate de la Coalition avenir Québec dans Bonaventure, Hélène Desaulniers, a indiqué qu’elle présenterait ses engagements jeudi lors d’une conférence de presse.

Interrogé au micro de Radio-Canada, un des maires de cette circonscription, Christian Leblanc, de Maria, souhaite que le prochain gouvernement s'adapte aux réalités locales des petites municipalités gaspésiennes et soit créatif. M. Leblanc donne l’exemple de la pénurie de main-d'oeuvre dont les solutions doivent être pensées en fonction des particularités régionales.

Les places en garderie sont manquantes aux Îles à un point tel que des gens refusent un emploi faute d'un endroit où on prendrait soin de leurs enfants, Photo : Radio-Canada

Aux Îles-de-la-Madeleine, la Communauté maritime a fait parvenir aux candidats un document d'une douzaine de pages qui détaille les enjeux propres à l'archipel, comme la conservation du statut d'insularité, la problématique des places en garderie, l'avenir du transport maritime et la réfection du réseau routier municipal.

Ils proposent une rencontre avec les candidats Joël Arseneau du PQ, Robert Boudreau de Québec solidaire, Maryse Lapierre du Parti libéral et Yves Renaud de la CAQ le 17 septembre, afin de connaître leurs engagements sur ces questions.

Aînés et environnement

Sur la Côte-Nord, la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord a profité de la journée pour interpeller les candidats des différentes formations politiques pour qu’ils se prononcent sur les enjeux qui touchent les aînés de la région. L’organisme invite chaque candidat à produire une vidéo d’environ cinq minutes qui sera diffusée sur le site « engagements pour nos aînés » le 24 septembre prochain.

La présidente de cette Table de concertation régionale, Micheline Anctil, rappelle que la pauvreté touche aussi les aînés de la Côte-Nord et que ceux-ci ont besoin d'accompagnement pour pouvoir bien vieillir chez eux le plus longtemps possible.

Depuis deux ans, la mer se rapprochait dangereusement de cette maison de Pointe-Lebel qui a dû être démolie. Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Enfin, le directeur général du Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord, Sébastien Caron, juge que la question environnementale est plutôt négligée par les candidats régionaux.

Pourtant, dit-il, les Nord-Côtiers vivent déjà avec les conséquences des changements climatiques dont, entre entres, l'érosion des berges et le rehaussement du niveau marin ou les modifications des écosystèmes forestiers.