Un texte de Normand Grondin, avec les informations de Maude Montembeault et de Myriam Fimbry

« Cette décision n'est pas encore prise », explique le Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique, en entrevue à Radio-Canada.

Pourtant, un document signé par M. Jalbert et mis en ligne par le Collège des médecins le 29 août dernier consigne l'exclusion des deux groupes.

On y apprend notamment que les changements doivent entrer en vigueur après une période de transition d'un an. Cette mesure devait permettre aux exclus d'obtenir une dernière fois le vaccin gratuit contre la grippe et au ministère de « faire les communications nécessaires » auprès de la population et des professionnels de la santé.

On peut également lire dans le document que des formations en ligne seront offertes aux employés du réseau de la santé afin de les outiller « pour expliquer les raisons qui justifient les changements apportés ».

Le Collège des médecins n’avait aucun doute sur les intentions du ministère, nous a indiqué une porte-parole, Cassandre Corbeil. C’est pourquoi on avait récemment transmis le document en question aux membres.

Qu’est-ce qui explique ce virage à 180 degrés du MSSS? En pleine campagne électorale, un retrait même partiel d’un programme gratuit a tout le potentiel de provoquer du mécontentement dans l’opinion publique.

Au cabinet de la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, on invoque simplement « une erreur de communication » de bonne foi en précisant que les gens concernés recevront bientôt un nouveau document qui fera état de la véritable position du ministère dans ce dossier.

Cette volte-face survient le même jour que la publication par le quotidien Le Devoir d’un article sur ce sujet, qui confirmait l’appui de la communauté médicale au travail considérable réalisé par un comité scientifique pour réévaluer le programme et mieux choisir ses clientèles cibles.

On y précisait entre autres que 1,6 million de Québécois seraient concernés par cette possible exclusion du programme gratuit de vaccination.