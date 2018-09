M. Lisée était le premier chef à rendre visite au chantier naval du secteur Lauzon au cours de la présente campagne électorale.

Le chef péquiste s’est entretenu mercredi avec des représentants de la direction, du syndicat et des fournisseurs de l’entreprise.

Au terme de ses échanges, M. Lisée a dit voir dans la Davie le « symbole de l’injustice canadienne, avec les 20 milliards de dollars que tous les contribuables québécois paient au Canada, [mais] qui servent à Vancouver et à Halifax ».

Il dénonçait ainsi que trop peu contrats du fédéral ne soient octroyés au Québec.

Contenu local

Pour ramener des emplois vers le chantier maritime et vers le Québec, M. Lisée s’est par exemple engagé à rouvrir l’appel d’offres du traversier CTMA Vacanciers, faisant la liaison Montréal--Îles-de-la-Madeleine, pour qu’il exige 70 % de contenu local, et non 30 % comme c’est le cas actuellement.

La Davie a récemment obtenu un contrat de 610 millions de dollars du fédéral pour la conversion de trois brise-glaces, dont celui-ci, pour la Garde côtiere canadienne. Photo : Radio-Canada

M. Lisée estime que le gouvernement libéral aurait dû avoir un « réflexe national » et demandé davantage de fournisseurs québécois dans l’appel d’offres international, lancé au mois de mai.

M. Lisée a aussi promis de se battre pour que le Québec ait sa juste part de contrats dans le renouvellement de la flotte de brise-glaces de la Garde côtière canadienne.

Le chantier Davie a récemment obtenu du fédéral un contrat de 610 millions de dollars pour la conversion de trois brise-glaces. Selon la direction du chantier, ce contrat est « insuffisant » et ne donnera du boulot qu’à 200 travailleurs, alors que 1000 d’entre eux ont été mis à pied depuis 2017.

La direction de la Davie a invité tous les chefs de parti à visiter l’entreprise durant la campagne électorale.