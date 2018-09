Après des annonces récentes de la Coalition avenir Québec et du Parti québécois, c’était au tour des libéraux de prendre des engagements en matière de santé en Outaouais.

La première phase du projet de modernisation de l'Hôpital de Hull toucherait le pavillon Rosaire-Voyer, une section de l’établissement où se trouve, entre autres, le bloc opératoire.

En modernisant l’Hôpital de Hull, on peut rapatrier certains soins en dialyse, en [réadaptation] post AVC et en coloscopie , a expliqué le député de Pontiac, André Fortin.

Les candidats libéraux ont souligné que, selon eux, un hôpital plus moderne permettrait de régler — du moins en partie — certains des problèmes de main d’œuvre qui affligent le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre, on croit sincèrement que ce projet va faire en sorte qu’on va attirer du nouveau personnel et des spécialistes et qu’on va les garder ici en Outaouais , a indiqué la candidate sortante de Hull, Maryse Gaudreault.

Le Parti libéral compte aussi procéder à des rénovations majeures au Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond de Gatineau, aussi appelé Foyer du Bonheur.

Les travaux de réaménagement permettraient à tous les résidents d’avoir des chambres en occupation simple. Lors de leur point de presse, les candidats libéraux n’ont pas précisé s’il faudrait construire ou non un nouveau pavillon dans le cadre du projet.

Ces derniers ont aussi indiqué que le projet de l’Hôpital de Hull et du CHSLD Lionel-Émond serait lancé au courant du prochain mandat si le PLQ est reporté au pouvoir le 1er octobre.

