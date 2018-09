Un texte de Sophie Muller

Hasard du calendrier ou pas, le premier ministre a commencé sa visite dans la capitale albertaine en inaugurant un centre de recherches consacré aux sables bitumineux, au Northern Alberta Institute of Technology.

Parlant des Albertains, il a toutefois reconnu que la décision de la cour d'appel fédérale est un coup dur. « Je comprends leur frustration, je comprends leur déception vis-à-vis de cette décision judiciaire », a-t-il dit.

Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement fédéral va précipiter les choses, a-t-il tenu à souligner. « Accéder à de nouveaux marchés au-delà de l’océan Pacifique est essentiel pour l’Alberta et pour l’économie du pays en entier. C’est exactement ce que nous allons faire, mais nous allons le faire de la bonne façon. »

Une question de temps

Justin Trudeau s’est engagé à mener plus de consultations avec les peuples autochtones, et à s'assurer que les évaluations environnementales sont complètes. « Si nous prenons des raccourcis [...], nous risquons de nous retrouver devant les tribunaux dans six mois, et cela n’aura rien fait avancer. »

Il ne convoquera pas le Parlement pour une session d'urgence, comme la première ministre de l'Alberta le lui avait demandé.

Quant à faire appel de la décision de la cour, c'est une possibilité parmi d'autres, selon le premier ministre, une avenue à laquelle son gouvernement réfléchit.

Mais, pour Rachel Notley, le temps presse. « Le problème est que les choses doivent se faire rapidement », a soutenu la première ministre albertaine mercredi matin. « Il y a des gens ici qui se demandent s’ils pourront aller travailler. »

Pipeline et élections

Le dossier est délicat pour les deux responsables politiques, qui seront chacun en élection l’année prochaine.

« Rachel Notley a besoin de montrer qu’elle peut faire avancer les choses », explique Richard Dixon, coordonnateur pédagogique à l’Université Athabasca.

Quant à Justin Trudeau, « il tente de répondre aux préoccupations des Autochtones tout en rassurant l’Alberta que la province pourra acheminer son pétrole vers de nouveaux marchés », ajoute-t-il.

Le premier ministre a besoin de prouver qu’il peut tenir ses promesses, pense Richard Dixon. Or, en ce moment, il entend « beaucoup de gens en colère [...], surtout envers le gouvernement fédéral », dit-il.

Selon lui, Rachel Notley devrait faire monter les enchères, quitte à menacer de supprimer la taxe carbone.