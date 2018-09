La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, a développé un cancer des poumons après avoir participé aux travaux d'urgence à Fukushima entre mars et décembre 2011, à la suite du terrible tsunami qui avait dévasté la centrale le 11 mars 2011.

Le gouvernement japonais a versé des compensations dans quatre autres cas où des employés avaient contracté un cancer après le désastre, selon l'agence de presse Jiji News.

Toutefois, c'est la première fois qu'il reconnaît une mort en liaison avec l'exposition aux radiations dans l'enceinte de la centrale, selon le quotidien Mainichi.

Après la catastrophe, cet employé était chargé de mesurer les radiations dans la centrale, et, selon les renseignements disponibles, il portait un masque et une combinaison de protection. Il a développé un cancer des poumons en février 2016.

Carte du Japon Photo : Radio-Canada

Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,1 avait provoqué un tsunami faisant plus de 18 500 morts et causant un accident majeur à la centrale de Fukushima. La reconstruction est loin d'être finie et une partie de la région demeure inhabitable.

L'accident nucléaire de Fukushima, le pire depuis Tchernobyl en avril 1986, a entraîné l'évacuation de centaines de milliers d'habitants, dont de nombreux ne reviendront jamais. Et sept ans après, les agriculteurs doivent encore composer avec la suspicion des consommateurs même si leurs produits sont soumis à de stricts contrôles de radioactivité.