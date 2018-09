Un texte de Jean-Philippe Martin

Depuis sa première présence en 2012, Van Avermaet, champion olympique sur route aux Jeux de Rio, n’a pas raté le rendez-vous des GPCQM.

Champion à Montréal en 2016, il est souvent passé bien près d’ajouter Québec à son palmarès: trois fois il a terminé au deuxième rang et une fois il a pris la troisième place.

« J’ai quand même de bons résultats ici, mais il n’y a rien comme gagner une course, raconte le leader de la formation BMC. La section finale du parcours me plaît. J’espère être encore dans la course cette année. »

Avec l’absence de Peter Sagan, vainqueur de l'épreuve de Québec des deux dernières années, les yeux seront tournés vers Van Avermaet, qui s’est promené vêtu du maillot jaune de meneur pendant huit jours au dernier Tour de France.

« Je suis très motivé, mais c’est toujours difficile de remporter une course du World Tour, dit le cycliste de 33 ans. Il y a de très bons coureurs ici. Je suis peut-être un favori, mais à la toute fin, ce sont les jambes qui vont décider du gagnant. »

Devant la famille et les amis

De son côté, Hugo Houle revient à Québec après avoir connu du succès lors des dernières semaines.

Hugo Houle (à gauche) en compagnie de ses coéquipiers de l'équipe Astana. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

En plus de conclure le Tour du Danemark au 8e rang et de ramener une 4e position au Tour de Poitoux-Charentes, le cycliste de l’équipe Astana a épaulé son coéquipier Sergei Chernetskii dans sa conquête du Tour de Norvège.

« Ça progresse, la forme est bonne, confirme Houle. J’ai bien hâte de voir au Québec ce que ça peut donner. Ce sont des parcours qui me conviennent bien. »

Même s’il sera un favori de la foule vendredi et dimanche, il devra s’acquitter de ses tâches de coéquipiers et se sacrifier pour protéger les intérêts des leaders de son équipe au sein du peloton.

« On a une grosse équipe ici avec Jakob Fuglsang, Michael Valgren et Magnus Cort, qui ont tous gagné de grandes étapes. On est armé pour jouer dans les finales, mais il faudra voir comment la course va se décanter ici. »

C’est un avantage et un désavantage de courir dans l’une des plus grandes équipes au monde. Il y a tout le temps des hommes forts qui sont à côté de toi sur les courses World Tour. Hugo Houle, cycliste, Astana Pro Team

Néanmoins, Houle, qui est l’un des deux seuls Québécois au sein d’une équipe du World Tour avec Antoine Duchesne, ne cache pas sa joie de disputer deux courses chez lui, devant ses partisans.

« Ça fait plaisir de courir à la maison, ça n’arrive pas souvent dans l’année. Mes amis peuvent voir ce que je fais en Europe, alors qu’ici, c’est un peu méconnu le cyclisme. »

Les GPC de retour à Québec?

Par ailleurs, des discussions sont présentement en cours quant au retour des Grands Prix Cyclistes dans la capitale au-delà de 2018.

Pendant que Montréal fait déjà partie du calendrier en 2019, Québec voit cette année son contrat de quatre ans prendre fin avec les organisateurs de l’événement.

« Nous voulons revoir les Grands Prix Cyclistes, a assuré Steeve Verret, conseiller à la Ville de Québec. Comme pour le marathon ou les [coupes du monde] de ski de fond, les gens de Québec se sont appropriés ces événements-là. Nous sommes en négociation avec monsieur Arsenault et son équipe et ça va très bien. »