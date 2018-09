Un texte de Louis Blouin et Philippe-Vincent Foisy, correspondants parlementaires à Ottawa.

Tim Moen, le chef du Parti libertarien du Canada, a rencontré ses membres récemment pour leur poser une question importante. Sont-ils prêts à se joindre à Maxime Bernier pour bâtir une nouvelle formation politique?

« Nous faisons face à une occasion très tentante », dit-il dans une vidéo mise en ligne, où on le voit prononcer un discours lors d'une rencontre régionale des membres de son parti à Red Deer en Alberta, le 2 septembre.

Lors de cette rencontre, Tim Moen a expliqué que l’équipe de Maxime Bernier souhaite utiliser l’infrastructure du parti libertarien, mais sous un nouveau nom. Le chef affirme avoir parlé à plusieurs reprises ces derniers jours avec le député de Beauce qui a claqué la porte du Parti conservateur le 23 août dernier.

Avec ses partisans et son siège au Parlement, [Maxime] peut emmener notre parti au prochain niveau. Tim Moen, chef du Parti libertarien du Canada.

Tim Moen est même prêt à céder sa place à la tête du parti dont la mission est de « réduire la taille et les interventions de l'État dans nos vies. »

« Si les membres veulent fusionner, s'ils veulent que Maxime dirige, je serais heureux de lui donner mon appui, a-t-il expliqué. C’est ce que nous cherchons : que ce parti devienne grand public. »

M. Moen affirme que les membres du Parti libertarien seront appelés à se prononcer d'ici « un mois ou deux » sur une éventuelle fusion.

Le chef du Parti libertarien du Canada lors d'une rencontre avec des membres à Red Deer en Alberta le 2 septembre 2018. Photo : Image tirée de Youtube

Maxime Bernier prudent

Malgré cet emballement, l’entourage de Maxime Bernier préfère prendre ses distances. « Le Parti libertarien a décidé d’enclencher une procédure pour consulter ses membres sur une façon de s’unir avec le nouveau parti de M. Bernier. Nous ne sommes pas impliqués dans cette procédure et il n’y a aucune négociation de fusion en cours », a expliqué Martin Masse, un porte-parole de M. Bernier, par écrit.

Il n’écarte toutefois pas la possibilité d’accueillir les membres du Parti libertarien.

Si le Parti libertarien nous fait une proposition au cours des prochains mois, nous l’examinerons. M. Bernier souhaite accueillir le plus de gens possible, de tous les horizons politiques, dans son parti. Martin Masse, porte-parole de Maxime Bernier.

M. Masse ajoute que « Tim Moen a offert à plusieurs reprises à M. Bernier de prendre sa place comme chef du Parti libertarien. M. Bernier n’est pas intéressé et poursuit ses démarches pour créer son propre parti ».

Mercredi, dans une déclaration sur Twitter, le directeur général du Parti libertarien a tenu à nuancer les propos de son chef Tim Moen le soir du 2 septembre à Red Deer, soulignant des questions « hypothétiques » sur l’avenir de la formation et rejetant les rumeurs qu’un processus de fusion en soit aux étapes finales.

Communion idéologique?

Le leader du parti libertarien a convenu qu’il n’est pas d’accord avec toutes les propositions de Maxime Bernier, mais y voit une occasion avantageuse d’influencer les positions de la nouvelle entité politique. « Nous pourrions avoir nos demandes sur les orientations du parti et l’influencer », a expliqué M. Moen aux gens réunis dans la salle le 2 septembre dernier.

Maxime Bernier s’est démarqué par ses positions libertariennes, comme la fin des subventions aux entreprises et le démantèlement du système de la gestion de l’offre. Ses remarques dénonçant le « multiculturalisme extrême » de Justin Trudeau ont beaucoup fait réagir.

Positions défendues par le Parti libertarien du Canada Remplacer la Loi sur les armes à feu par une stratégie pour contrer la criminalité;

Ramener le seuil annuel d'immigration à 250 000;

Réduire le niveau d’imposition des particuliers et des entreprises;

Éliminer la taxe sur le carbone. * Source: Parti libertarien du Canada

Dévoilement imminent pour Bernier

Par ailleurs, Maxime Bernier annoncera la semaine prochaine le nom et le logo de son nouveau parti.

Dans un courriel envoyé à ses partisans, le député indépendant de Beauce soutient qu’au cours des derniers jours il a travaillé avec des militants afin d’établir la constitution et la plateforme de son parti, ce qui est nécessaire pour s’inscrire auprès d’Élections Canada.

« Nous devons régler tout cela dès que possible, pour que le parti soit opérationnel dès le début de la nouvelle saison parlementaire qui commence le 17 septembre. »

La formation d’un nouveau parti lui permettra aussi d’offrir des reçus d'impôt à ses donateurs. Même sans cet incitatif financier, M. Bernier a reçu plus de 90 000 $ en dons du public depuis son départ des rangs conservateurs.

En comparaison, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a recueilli 872 401 $ en avril, mai et juin, le Bloc québécois 42 000$, les libéraux plus de trois millions de dollars, tandis que les conservateurs ont récolté plus de 6 millions de dollars.