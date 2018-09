La situation pose notamment problème pour les locataires. Si le propriétaire d’un immeuble décide d’interdire la consommation de cannabis dans ses logements, les locataires ne pourront pas aller fumer à l’extérieur.

La Ville se veut toutefois rassurante avec son règlement.

Ça m’étonnerait beaucoup que les locateurs aillent interdire sur les terrains privés et sur les balcons de consommer du cannabis. Maintenant, ça va leur appartenir , explique Kevin Armstrong, président de la commission de la sécurité publique.

La police de Saguenay sera responsable d'appliquer le règlement sur l'interdiction du cannabis dans les lieux publics.

Une procédure sera envoyée à tous les policiers au cours des prochains jours. Déjà, la majorité des agents ont été formés pour détecter les citoyens qui ont consommé du cannabis.

Présentement, le trois quarts de nos policiers qui travaillent sur le terrain, sur la route, ont été formés pour faire face aux gens qui conduisent avec les capacités affaiblies par la drogue et on poursuit cette formation. On sait également que, depuis plusieurs années, l’ensemble des patrouilleurs et des policiers qui quittent l’École nationale de police ont cette formation , explique Bruno Cormier, porte-parole de la police de Saguenay.

Les amendes prévues vont de 100 $ à 500 $ pour une première offense.

À priori, le nouveau règlement de la Ville de Saguenay se tient, selon Jean Marc Fradette, mais il ouvre quand même la voie à des contestations devant les tribunaux.

La personne qui a acheté légalement de la marijuana, qui va être dans un parc public [...] où il n’y aura pas d’enfant autour de lui et qui va fumer un joint de marijuana, on va l’arrêter parce qu’il est dans un endroit public. Je pense qu’il va y avoir des contestations constitutionnelles parce qu’il y a plusieurs droits qui s’affrontent. Le droit de maintenir le bon ordre oui, mais le droit à la liberté pour les citoyens aussi, souligne le criminaliste.

La Ville a voulu être plus ferme dès le départ, mais elle est ouverte à un assouplissement de son règlement au cours des prochaines années.