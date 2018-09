Dans une entrevue accordée à Radio-Canada la semaine dernière, le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a souligné qu’il souhaite que l’Assemblée des députés communautaires discute de la situation entourant les postes de députés vacants de Saskatoon, North Battleford et Gravelbourg. Un ordre du jour qui était connu des députés.

Denis Simard a toutefois ajouté que rien n'est encore définitif concernant la destitution de Christine Freethy et le fait que Denis Tassiako souhaite reprendre son poste de député, malgré sa démission.

« Il vaudrait mieux informer les députés de l'ordre du jour avant les médias », reconnaît la députée de Debden, Pauline Tétrault. Elle précise cependant ne pas être mécontente de Denis Simard. Elle ajoute qu’elle souhaite parler avec le président et elle estime que les choses devraient s’arranger par la suite.

Pour la députée de Prince Albert, Josée Bourguoin, il est surprenant que la décision relativement à l’ancienne députée de North Battleford soit à nouveau discutée. D’après Josée Bourgoin, le dossier de Christine Freethy, destituée en raison d’un conflit d’intérêts, était chose du passé. Cette élue se questionne sur le fait que Denis Simard pourrait remettre en question des décisions qui ont été prises avant son entrée en poste comme président de l’ACF.

Paul-Émile L’Heureux, député de Zenon Park, ne souhaite pas prendre position. Il dit cependant que, selon lui, les décisions concernant Mme Freethy et M.Tassiako sont « des faits accomplis ».

Joint lui aussi par téléphone mardi, le député de la Trinité, Paul Hounjet, explique que c’est possible que le président ait commis une faute. « Donnez-lui une chance », affirme-t-il, avant d’ajouter « on fait tous des fautes au début ».

Pour la députée de Ponteix, Annette Labelle, Josée Bourgoin et Denis Simard devraient se rencontrer directement pour en parler. La députée de Prince Albert a d'ailleurs exprimé son souhait de communiquer avec le président au cours des prochains jours.

C'est M. Simard et Mme Bourgoin qui ont à se parler. On n'a pas à s'ingérer dans ces affaires-là. Annette Labelle

La députée de Debden, Pauline Tétreault, a partagé une opinion similaire en indiquant qu’elle préfère répondre aux questions des médias lors des assemblées des députés.

Les députés Gérald Robichaud (Bellegarde) et Rachelle Deault (Bellevue, Domrémy et St-Louis) ont tous les deux souligné qu’ils veulent s’en tenir aux faits et ne veulent pas se prononcer sur les actions de Denis Simard.

Hélène Chénard, affirme ne pas être au courant des reproches faits à l’égard du président. « Il vient tout juste de commencer, je n'ai pas d'avis », conclut-elle.

La députée de Regina Lisette Marchildon n’a pas souhaité commenter, affirmant que « ce n'est pas le temps de parler de ça ».

Au moment de publier ce texte, les députés Tom Michaud de Prince Albert et Véronique Mireault de Regina, n’ont pu être joints par Radio-Canada.

Le président de l’ACF Denis Simard n’a pas souhaité commenter ce dossier.