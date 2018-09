1918-1919 - L’édifice principal du Grand Collège sera construit pendant l’été 1919 sur le soubassement initialement prévu pour une église de Gravelbourg. Pendant la construction du Grand Collège, les premiers cours seront offerts dans le Petit Collège. L’édifice deviendra par la suite le Jardin d’enfance en 1920, le Grand Séminaire de Mazenod en 1931, le pavillon des Arts en 1946 et finalement la résidence des garçons, jusqu'à sa fermeture en 1999.

1920 - L’édifice principal du Grand Collège ouvre ses portes.

1924 - La superficie de l’édifice principal est doublée et le nombre de places disponibles passe de 75 à 150 élèves.

Vers 1930 - Un nouveau pavillon est construit pour accueillir les soeurs qui travaillent au Collège Mathieu.

1948 - Trois huttes militaires ont été transportées de la base de Mossbank, en Saskatchewan, vers Gravelbourg. Deux des huttes sont aménagées en dortoirs et l’autre en salle de billard et de musique. Les anciens dortoirs sont transformés en salles de classe.

1949 - Un hangar d’avions militaires de Mossbank est offert au Collège et transformé en gymnase. Le grand gymnase devient la pierre angulaire des activités sportives et culturelles du Collège Mathieu et de la communauté de Gravelbourg.

1953 - Un nouveau bâtiment ouvre ses portes pour accueillir l’école des Arts et Métiers. On y offre des cours de soudure, de mécanique, de menuiserie et d’électricité. Dans les années 1970, il deviendra le local du programme artistique le MAT.

1963 - Ouverture de la bibliothèque du Collège qui porte le nom de pavillon Dubreuil.

1988 - L’édifice principal ainsi que le gymnase sont réduits en cendre un samedi matin du mois de mai.

1990 - Les nouvelles structures du Collège sont inaugurées à Gravelbourg le 25 février 1990. En 2003, le conseil d’administration du Collège Mathieu cède ses nouvelles installations et l’éducation secondaire à la Division scolaire francophone. Le Collège Mathieu se consacre dorénavant à l’éducation postsecondaire. Son siège social demeure le pavillon Dubreuil à Gravelbourg.