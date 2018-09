Un texte de Romain Schué

Qu’a fait Philippe Couillard mercredi après-midi, alors que des plages horaires avaient été libérées dans son agenda, qui l’amène pour la première fois de la campagne à la région montréalaise?

« C’est pas de vos affaires », a-t-il clamé, visiblement irrité par les questions des journalistes sur sa stratégie.

Au sein de son équipe, on évoque des rencontres privées, la rédaction d’un discours devant des agriculteurs le lendemain à Longueuil et une préparation pour les débats qui approchent (dont celui à Radio-Canada, prévu le 13 septembre).

Se disant « en pleine forme », l’intéressé dément un besoin de souffler.

Je suis déjà en mode accéléré. On y va à un bon rythme. L’important, pour moi, est de présenter chaque jour à la population une idée, une proposition positive, intéressante, qui facilite la vie des gens. Philippe Couillard, chef du PLQ

Moins d’apparitions devant les journalistes

Alors que le tiers de la campagne vient de s’achever, ce n’est pas la première fois que Philippe Couillard se donne un peu de liberté. À deux reprises, déjà, il s’est éloigné des caméras une fois l’heure du midi passée.

Contrairement à ses adversaires, dont le nombre d'apparitions quotidiennes devant les micros oscille entre deux et quatre, le chef libéral ne répond habituellement aux journalistes qu’à une occasion, chaque matin, à moins d’un événement imprévu à commenter, comme la discussion avec Justin Trudeau au sujet de la renégociation de l’ALENA.

Ses disponibilités en fin de journée sont elles aussi limitées, tout comme celles de François Legault, alors que Québec solidaire et le Parti québécois multiplient les événements en soirée.

Est-ce inhabituel? Loin de là, suggèrent des experts. En 2014, déjà, Philippe Couillard, alors chef de l’opposition, tenait une stratégie similaire.

Philippe Couillard « prudent »

« Je ne suis pas surpris », analyse le professeur en science politique de l’UQAM Alain-G. Gagnon, qui met en avant l’expérience du chef libéral quant à cette campagne électorale de 39 jours.

« Il sait que ça va se jouer plus tard, durant les débats notamment. Pour le moment, il joue de prudence », assure le politologue.

Ancien partenaire de Philippe Couillard sur les bancs de l’Assemblée nationale, Jacques Dupuis y voit lui aussi un repos stratégique. « On est mieux de garder de l’énergie pour les prochaines semaines, lorsque les électeurs seront plus attentifs. Plus tard, les chefs ne pourront plus prendre une journée pour s’économiser », juge l’ancien ministre libéral.

Une campagne, c’est raide, long et fatigant. C’est mieux de prendre un après-midi libre que d’être fatigué et moins performer. Jacques Dupuis, ancien ministre libéral

Attaché de presse du Parti québécois en 2014 avant de devenir commentateur politique, Dominic Vallières abonde dans le même sens.

« Il fait une campagne pépère pour le moment, mais ce n’est pas parce qu’il est peu actif qu’elle n’est pas efficace », souligne-t-il, avant d’expliquer qu’il est « extrêmement difficile » de mener une campagne en tant que premier ministre sortant.

« Si on multiplie les annonces, les adversaires vont dire qu’on aurait dû le faire avant ou que le gouvernement l’a déjà annoncé », ajoute-t-il.

Le chef libéral attend les « erreurs » de ses adversaires

Dans l’entourage de Philippe Couillard, on ne cache pas cette volonté de rester parfois en retrait. « On n’est pas mal à l’aise avec ce rythme », glisse l’un des stratèges du parti, avant d’affirmer qu’« une bonne sortie » médiatique du chef libéral est plus payante que « huit mauvaises sorties » du chef de la CAQ.

Surtout, les altercations verbales entre Jean-François Lisée et François Legault profiteraient au PLQ et inciteraient Philippe Couillard à rester en retrait, estiment ces experts.

« Il attend que ses adversaires trébuchent, il compte sur leurs erreurs. Agir de cette façon-là ne lui nuit pas pour l’instant », souligne Alain-G. Gagnon.

En ce moment, le PQ tente de gruger les votes de la CAQ chez les électeurs francophones. Les libéraux les laissent se commettre avant de montrer que leur parti peut revenir comme sauveur. Alain-G. Gagnon, professeur à l’UQAM

Voyant « une glissade » de la CAQ après plusieurs journées difficiles la semaine dernière, Dominic Vallières imagine que le PLQ « garde des munitions » pour prochainement « changer d’adversaire ».

« Les libéraux restent dans une position attentiste; ils verront comment s’en sort M. Legault, et je ne serais pas surpris de les voir ensuite attaquer le PQ, avance-t-il. On reviendrait dans une chanson bien connue au Québec. »

Philippe Couillard est quant à lui formel. « J’adore [cette] campagne », jure-t-il.