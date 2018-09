Depuis plusieurs années, les préposés aux bénéficiaires et les auxiliaires en santé et services sociaux demandent à la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais de reclasser leur titre d’emploi en leur octroyant celui d’agent d’intervention en milieu psychiatrique (AIMP).

Selon les syndiqués, leur travail ne ressemble en rien à celui des préposés aux bénéficiaires auprès de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite. Les syndiqués qui travaillent à l'Hôpital Pierre-Janet font de la surveillance, de l'animation de personnes avec des problèmes de santé mentale et participent à l'intervention en moment de crise.

Jérémie Berthiaume, vice-président à la négociation de la santé et sécurité au travail du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (STTSSSO), explique que c’est en avril 2011 que le titre d’emploi d’AIMP a été créé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

On a jamais eu la reconnaissance de ce type d’emplois là pendant que plusieurs autres endroits au Québec ont reconnu ce type d’emploi aux travailleurs en santé mentale. Pourtant, c’est ici que ça a commencé , ajoute M. Berthiaume.

On se sent un petit peu de plus en plus – je vais dire le terme anglais – comme du cheap labor. On nous demande de faire de l'intervention, de la pacification, des interventions physiques, mais toujours en nous payant à titre de préposés aux bénéficiaires. Jérémie Berthiaume, vice-président à la négociation de la STTSSSO

À terme, les négociations pourraient permettre aux syndiqués d'avoir un salaire un peu plus élevé, de 21,80 $ à 22,65 $, selon l’échelle salariale de 2018.

Leur rassemblement va culminer jeudi après-midi avec une manifestation dans les rues entourant l'hôpital. Le syndicat affilié à la CSN affirme que des rencontres d'arbitrage doivent avoir lieu en décembre.

De son côté, le CISSS de l'Outaouais indique que les pourparlers avec le syndicat se poursuivent et qu'il espère arriver à un règlement au cours des prochains mois.

Avec les informations de Roxane Léouzon