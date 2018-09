En conférence de presse, les préfets des huit MRC du Bas-Saint-Laurent ont énuméré les enjeux qu’ils jugent prioritaires sur lesquels les candidats devraient se prononcer pour assurer la vitalité de la région.

Parmi ces enjeux, les préfets ont ciblé la santé, la diversification économique, l'adaptation aux changements climatiques, la mobilité durable, l’attraction et la rétention de la population, la foresterie et le développement des énergies renouvelables.

La préfete de la MRC de la Matapédia, Chantale Lavoie, considère qu’il est primordial que les candidats régionaux prennent des engagements qui seront maintenus au-delà des élections.

La préfete de la MRC de la Matapédia, Chantale Lavoie Photo : Radio-Canada

Faut pas qu’on parle seulement des régions seulement en campagne électorale. Chantale Lavoie, préfete de la MRC de la Matapédia

Chantale Lavoie renchérit en mentionnant qu’il faut un réel partenariat entre le gouvernement et les acteurs de la région. C’est pas juste d’en parler, il faut agir avec elles [les régions]. Et quand je dis avec, c’est un mot important, on veut faire partie de la solution.

La préfet de la MRC du Témiscouata et présidente du Collectif régional du développement, Guylaine Sirois, demande aux partis de penser la mise en place des programmes de manières spécifiques à la région du Bas-Saint-Laurent. On n'a pas les mêmes ressources que partout ailleurs , explique Guylaine Sirois.

Solutions proposées par les préfets Assurer le retour d’une gouvernance régionale en santé

Décentraliser des services gouvernementaux

Bonifier le Fonds de développement des territoires

Investir dans la recherche sur les changements climatiques (UQAR)

Prolonger l’autoroute 20 et les routes 185 et 85

Assurer un financement adéquat du transport local, régional et interrégional

Rendre la haute vitesse accessible pour Internet et le réseau cellulaire partout sur le territoire

Appliquer des mesures financières et fiscales pour favoriser l’immigration

Investir entre 10 à 20 millions de dollars pendant 10 ans pour lutter contre de la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Améliorer les conditions de travail des travailleurs en foresterie pour encourager la relève

Légiférer pour l’obligation d’un partenariat public et privé dans le développement de tous projets éoliens

Revoir de la loi sur la protection du territoire agricole

Les gens qui vont être élus, c’est des gens qui vont être des partenaires avec nous. Je pense que c’est important qu’ils connaissent nos demandes, c’est important qu’ils s’engagent sur ces points-là ajoute le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Francis Saint-Pierre.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse