C'est une exposition de reconnaissance, ce qui fait toujours plaisir et il y a une belle visibilité aussi, parce que c'est juste à côté du Newseum, dans le quartier des musées, et que beaucoup de gens y passent, se réjouit Renée Durocher. Pour la suite des choses, je ne sais pas ce que ça va donner.

Je suis une fan de Kim Thuy. Les trois livres m'ont inspirée, mais plus particulièrement Ru, qui est son premier, parce que je l'ai relu. Quand je suis revenue du Vietnam, son livre venait de sortir et je l'ai acheté. En lisant le livre, ça me ramenait directement à des endroits que j'avais visités et j'ai eu l'idée de me servir de ses phrases et de certains mots comme titres pour mes tableaux , explique celle qui oeuvre en arts visuels depuis plus de 40 ans.

Pour sa plus récente exposition, Diversité, IDENTITÉ qui est ouverte depuis le 1er août, Renée Durocher s'est inspirée d'un voyage au nord du Vietnam.

C'est une exposition qui parle du Vietnam, particulièrement des communautés culturelles du nord du Vietnam et de la beauté des montagnes de la ville de Sappa, qui est un tout petit village magnifique , précise l'artiste granbyenne.

Les oeuvres de Renée Durocher se situent entre la figuration et l'abstraction, au dire de l'artiste. Photo : Radio-Canada

Mes voyages sont devenus mes muses finalement avec le temps. Je ne parle pas du pays, je parle d'un lieu , souligne-t-elle.

L'artiste donne en exemples des expositions précédentes où elle présentait des dômes de l'Inde, les soldats de Xi'an, en Chine, et les escaliers roulants de Moscou, en Russie.

J'ai peint pendant trois ans des escaliers roulants du métro de Moscou, dit-elle en riant. C'est comme ça que je travaille : ça vient me chercher durant mon voyage, je m'en rends compte et je le sais que c'est ce qui m'inspire.