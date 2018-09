Selon les signataires, ces retards causeront des problèmes de santé et des morts qui pourraient être évitées.

Certains signataires de la lettre en question l'ont présentée lors d'une manifestation à Toronto, mercredi. La lettre a été envoyée au premier ministre le jour-même.

Les fournisseurs de soins de santé de l’Ontario ne resteront pas les bras croisés pendant que des décisions mettant la vie de la population en danger sont prises. Melanie Spence, infirmière dans un centre d’injection supervisée et porte-parole des signataires

44 personnes sont mortes à cause du SRAS en 2003, entraînant une réaction rapide et complète , est-il écrit dans la lettre. Les opioïdes ont causé la mort de plus de 1000 personnes en Ontario l’an dernier et pourtant le gouvernement provincial ignore activement des méthodes recommandées par des experts pour diminuer la transmission de maladie et la mortalité.

Cette lettre fait suite à l'envoi d'une lettre similaire, envoyée la semaine dernière.

Thunder Bay visée

La crise s'aggrave à Thunder Bay, une des ville ciblées par le moratoire, alors que le nombre de surdoses recensées par l’Hôpital a presque doublé en 2018.

Environ 15 personnes par mois ont été traitées à l'urgence du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay depuis le début de l'année. Photo : Radio-Canada/Caroline Bourdua

Sept professionnels de la santé de cette ville du Nord-Ouest de l’Ontario ont par ailleurs signé la lettre pour demander l’ouverture d’un tout premier CPS dans la localité.

Tout le long de ma carrière, j’ai vu la dévastation qui arrive lorsque les gens n’ont pas accès aux traitements dont ils ont besoin. Un centre d’injection supervisée offrirait un mécanisme de plus pour aider les gens à rester en bonne santé. Frank Denson, médecin spécialisé en traitement de la dépendance à Thunder Bay

Du côté de Toronto, sept personnes sont mortes d’une surdose pendant les deux semaines précédant l’annonce du gel de l’ouverture des CPS , selon la lettre ouverte.

Ces décès sont tous survenus dans le secteur de la Ville Reine où un nouveau centre de prévention est attendu.

Les demandes des 862 signataires : Permettre l’ouverture des trois centres de prévention des surdoses déjà approuvés

Approuver les demandes d’ouverture de nouveaux centres de prévention des surdoses

Accroître le financement des centres en collaboration avec Santé Canada

Mener des consultations avec les personnes souffrant de dépendance aux drogues, les intervenants de première ligne et les fournisseurs de soins de santé afin de déterminer les stratégies additionnelles à mettre en oeuvre pour lutter contre la crise des opioïdes

Selon Hayley Chazan, l’attachée de presse de la ministre de la Santé de l'Ontario, la ministre [Christine] Elliott examinera les preuves et s'adressera à des experts pour s'assurer que […] les personnes aux prises avec une dépendance obtiennent l'aide dont elles ont besoin.