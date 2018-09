Pour une troisième année, des conteurs, des slameurs, des poètes et des chanteurs vont monter sur scène.

Encore une fois, la diversité culturelle sera à l’honneur dans la programmation.

Pour la poétesse et vice-présidente de Sept-Îles en mots, Jeanne-D’arc Vollant, il n’est d’ailleurs pas anodin que le festival se tienne au Vieux-Poste.

C’est un endroit spécial pour moi, souligne l’artiste d’origine innue qui a contribué à la renaissance du Vieux-Poste. C’est un endroit qui dit que, oui, c’est possible de vivre ensemble. Donc, avec Sept-Îles en mots, c’est un rapprochement de la diversité, rapprochement entre Septiliens et Innus.

La poétesse et vice-présidente de Sept-Îles en mots, Jeanne-D’arc Vollant. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Des néo-Québécois sont aussi parmi les têtes d’affiche comme lors des éditions précédentes.

Les participants du public seront aussi invités à prendre la plume pour s’exprimer. L’envolée du Vieux-Poste est de retour.

Quand vous venez sur le site, il y a toujours une table avec des cartes postales, vous la remplissez, vous la mettez dans une enveloppe et c’est la bibliothèque Louis-Ange Santerre qui va la poster pour nous, tant que c’est une adresse au Canada , explique la présidente de Sept-Îles en mots, Joan Grégoire.

La présidente de Sept-Îles en mots, Joan Grégoire. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Et pour faire voyager les mots encore plus loin, poursuit Joan Grégoire, on fait ce que l’on appelle les mots voyageurs parce que je voulais faire une bouteille à la mer, mais ce n’est pas trop écologique. Alors je suis allée voir le Port de Sept-Îles et ils ont trouvé l’idée belle.

C’était le début d’un nouveau partenariat entre le festival et le Port de Sept-Îles.

On est dans un site de 1871, ça fait que l’on va faire une boîte en bois de ces années-là et l’idée c’est de remplir la boîte de lettres de gens comme une bouteille à la mer , illustre Joan Grégoire.

La boîte sera ensuite chargée sur un navire au Port de Sept-Îles et envoyée vers une destination inconnue pour l’instant.

Joan Grégoire raconte la naissance du désert du Sahara. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Toutes les activités au Vieux-Poste sont gratuites.

Le comité organisateur a poussé un grand soupir de soulagement, peu de temps avant la conférence de presse mercredi matin, en recevant la confirmation de Patrimoine canadien que sa demande de subvention avait été acceptée.