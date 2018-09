Un texte de Louis Gagné

Même si elle estime que la cadre a « manqué de jugement et de transparence » dans ce dossier, la Commission conclut qu'elle n'a pas cherché à induire son employeur en erreur, comme le prétendait ce dernier.

Le 14 décembre 2015, la gestionnaire possédant une quinzaine d'années d'expérience dans la fonction publique québécoise est nommée directrice des opérations au Secrétariat à la communication gouvernementale, à Montréal.

Demeurant à Trois-Rivières, elle entreprend des démarches afin de vendre sa propriété et d’en acheter une nouvelle dans la région métropolitaine, où elle compte déménager avec son conjoint et leurs trois enfants.

Quelque part au courant de l’année 2016, la cadre change d’idée. Elle décide de maintenir sa famille à Trois-Rivières et d’aller vivre chez une amie à Terrebonne durant la semaine.

À noter que la dame n’avise jamais par écrit ses supérieurs de son changement d’intention.

Entre-temps, elle réussit à vendre sa propriété de Trois-Rivières. Le 12 novembre 2016, la gestionnaire achète une nouvelle demeure située à environ 5,5 km de son ancien domicile. Elle y emménage avec sa famille peu de temps après.

Remboursement

Bien qu’elle déménage à Trois-Rivières et non à Montréal, la cadre réclame le remboursement des dépenses relatives à la vente de sa résidence, lesquelles s’élèvent à 27 782,32 $.

La Directive sur le déménagement des fonctionnaires précise pourtant que pour être autorisé, un « déménagement doit avoir pour effet de situer le nouveau domicile de l'employé à une distance raisonnable de son nouveau port d'attache », soit à un maximum de 50 km.

Comme son nouveau domicile est situé à 139 km de son lieu de travail, la gestionnaire n’a pas droit au remboursement de ses frais.

Frais remboursés

Compensation des dépenses connexes au déménagement : 8617 $

Honoraires de l’agent immobilier : 18 252,28 $

Pénalité pour le remboursement anticipé du prêt hypothécaire : 913,04 $ Total : 27 782,32 $

Négligence

Plusieurs mois s’écoulent avant que l’employeur réalise que la dame habite toujours à Trois-Rivières et qu’elle a obtenu un remboursement auquel elle n’avait pas droit.

Ce délai est en partie attribuable à la « négligence » du conseiller en gestion des ressources humaines responsable de son dossier.

Ce dernier approuve les soumissions et le remboursement des frais de déménagement sans prendre le temps de les lire. Il ne constate donc pas qu’il s’agit d’un déménagement local.

Ce n’est qu’en septembre 2017 que le conseiller en gestion réalise que la cadre a déménagé à Trois-Rivières et qu'elle a réclamé indûment le remboursement de ses dépenses.

Congédiement

Il rapporte sa découverte au directeur général du Secrétariat à la communication gouvernementale, qui y voit une faute grave.

Selon lui, la cadre a cherché à induire son employeur en erreur en réclamant des frais pour un déménagement à 5,5 km de son ancien domicile. Il lui reproche d’avoir caché le fait qu’elle n’avait pas déménagé à Montréal, mais à Trois-Rivières.

Le 9 novembre 2017, estimant que son comportement « a pour effet de rompre irrémédiablement le lien de confiance nécessaire à toute relation employeur-employé », », le directeur général congédie la gestionnaire.

Contestation

Cette dernière conteste son renvoi devant la Commission de la fonction publique. Elle soutient avoir informé l’employé des ressources humaines responsable de son dossier de ses intentions de déménager à Trois-Rivières, lors d’une conversation téléphonique le 4 novembre 2016.

La cadre mentionne avoir compris, au terme de l’entretien, qu’elle aurait droit au remboursement de ses frais de déménagement.

Puisque l'employé nie ces allégations, la Commission doit déterminer quelle version des faits est la plus crédible pour trancher le litige.

Même si elle émet des doutes sur le témoignage de la cadre et qu’elle souligne son « manque de jugement, de transparence et de clarté » dans le dossier, la Commission décide de retenir sa version.

Crédibilité

Après analyse du dossier, elle conclut que la cadre a bel et bien informé le conseiller des ressources humaines, le 4 novembre 2016, de ses nouvelles intentions, et que ce dernier lui a indiqué qu’elle aurait droit à un remboursement en déménageant dans la même ville.

La Commission note le manque de rigueur et d’attention du conseiller dans le traitement du dossier. Il a commis plusieurs fautes, notamment celle de ne pas avoir vu que le déménagement s’effectuait de Trois-Rivières à Trois-Rivières, ce qui nuit à sa crédibilité.

À l’inverse, les gestes posés par la cadre après la conversation du 4 novembre militent en faveur de sa version.

« Elle a indiqué ses intentions [au conseiller] et a continué la gestion de son dossier de déménagement comme si un réel accord de la part de l’employeur lui avait été donné », observe la Commission.

Réintégration

Dans ces circonstances, la Commission est d’avis que la cadre n’a pas omis d’informer son employeur de sa décision de déménager à Trois-Rivières ni cherché à l’induire en erreur. Elle n’a donc pas commis la faute invoquée pour justifier son renvoi.

Dans une décision rendue le 14 août dernier, la Commission ordonne au ministère du Conseil exécutif de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser le salaire et autres avantages dont elle a été privée depuis son congédiement, « le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec ».