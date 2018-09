Un texte de Brigitte Dubé, en collaboration avec Sylvie Aubut et Félix Morrissette Beaulieu



Le Regroupement souhaite, depuis plusieurs semaines, que l'APPÎM sorte ses bateaux de l'eau au quai de Cap-aux-Meules.

L'APPÎM opère la grue-portique et le quai de halage, essentiels pour déplacer les bateaux. Mardi, le président du Regroupement, Jocelyn Thériault, accusait l’APPÎM de tenir les usagers en otage.

Dans une lettre ouverte adressée à Mme Lebouthillier, l'APPÎM accuse le Regroupement, entre autres, de vouloir lui forcer la main pour obtenir un bail qui permettrait de prendre emprise sur le quai de halage.

Le président de l’APPÎM, Mario Déraspe, déplore le fait que Transport Canada tarde à renouveler le bail. Selon lui, il a toujours été renouvelé sans problème depuis 30 ans.

Le bail est échu depuis le 31 juillet. L’APPÎM veut un sursis pour négocier. Ce qu’on veut , dit-il, c’est un renouvellement du bail ou à tout le moins une lettre qui nous permettrait de monter nos bateaux pour l’hiver et la garantie qu’on pourra les remettre à l’eau le printemps prochain. Une fois qu’on l’aura, on aura un an pour négocier de bonne foi.

La grue portique de Cap-aux-Meules Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Pour sa part, le vice-président de l'APPÎM, Claude Cyr, mentionne que depuis un an, un regroupement d’utilisateurs s’est formé, ce qui ajoute de nouvelles clauses au bail et complique les négociations.

Il se dit inquiet parce que Transport Canada peut résilier le bail en tout temps, selon une clause. Il peut nous barrer l’accès n’importe quand , craint-il. Donc on ne peut pas prendre de chance .

Mme Lebouthillier affirmait hier que le bail actuel est en vigueur jusqu’à la signature du prochain.

La balle est de son côté , dit M. Déraspe, qu’elle nous donne cette garantie.

On est prêts à s’asseoir, mais on ne veut pas négocier avec un fusil sur la tempe. Mario Déraspe, président de l'APPÎM

Mario Déraspe nie que l’APPÎM ait peur de perdre son monopole, comme l’accuse le Regroupement d’utilisateurs.

Il assure que l’APPÎM prendrait ses responsabilités en cas d’urgence.