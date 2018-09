Un texte d'Alain Labelle

Il y a ceux qui nient les changements climatiques ou l’Holocauste. D’autres qui affirment, preuves à l'appui, que la Terre est plate, que les attentats du 11 Septembre sont le résultat d’un complot du gouvernement américain ou que le président Obama n’est pas né aux États-Unis.

Certains ne remettent aucunement en question l’honnêteté du président américain actuel, alors que les preuves de ses mensonges s’accumulent tous les jours.

Pourquoi toutes ces personnes continuent-elles de croire des faussetés, malgré des preuves rationnelles accablantes du contraire?

Les travaux de Louis Marti et de ses collègues, des chercheurs en psychologie du développement de l’Université de la Californie à Berkeley, ont montré que les croyances des gens sont plus susceptibles d'être renforcées par les réactions positives ou négatives qu'ils reçoivent en réponse à une opinion, une tâche ou une interaction, que par la logique, le raisonnement et les données scientifiques.

Leurs résultats indiquent que la rétroaction, plutôt que des preuves concrètes, renforce le sentiment de certitude des gens lorsqu'ils apprennent de nouvelles choses ou, même, tentent de distinguer le bien du mal.

Le saviez-vous? Selon une étude datant de 2014 présentée dans l'American Journal of Political Science, les théories du complot sont beaucoup plus populaires qu'on le penserait – environ la moitié des personnes interrogées dans huit sondages nationaux disent croire au moins l'une de celles qui sont mentionnées dans l'enquête.

Des habitudes de désinformation

Les chercheurs pensent que ce constat jette un nouvel éclairage sur la façon dont les gens traitent l'information qui remet en question leur vision du monde. Une conclusion qui montre que certaines habitudes d'apprentissage peuvent limiter les horizons intellectuels d’une personne.

Si vous pensez en savoir beaucoup sur quelque chose, même si c’est faux, vous êtes moins susceptible d’explorer le sujet à fond, et vous ne saurez donc pas à quel point vous en savez peu. Louis Marti

Un cercle vicieux

Cette dynamique cognitive influence tous les domaines de la vie, réelle comme virtuelle, y compris les médias sociaux, les sites Internet et les chaînes câblées d’information. Elle explique, selon les chercheurs, pourquoi certaines personnes sont facilement dupées par des charlatans.

Il faut savoir qu'une personne logique base la qualité de ses informations sur des observations accumulées au fil du temps, et ensuite sur la rétroaction.

Si votre objectif est d'arriver à la vérité, la stratégie consistant à utiliser vos rétroactions les plus récentes pour juger une situation, plutôt que toutes les données que vous avez accumulées, n'est pas une tactique gagnante. Louis Marti

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Open Mind (en anglais).